In Calabria 1.069 nuovi contagi. Calano le vittime (+7), lieve rialzo dei ricoveri

CATANZARO – Oggi in Calabria il numero di nuovi positivi è +1.069 rispetto a ieri. Il bollettino quotidiano riporta ancora + 7 morti nelle ultime 24 ore di cui 3 a Cosenza, 1 a Catanzaro, 2 a Reggio Calabria e 1 nel crotonese. Aumentano i ricoveri in area medica +9 rispetto alla giornata di ieri mentre lieve calo in terapia intensiva (-1). Attualmente gli ospedalizzati in reparto sono 377 mentre in rianimazione sono 25. Il tasso di positività si attesta al 16,10% a fronte di 6.638 tamponi processati. I guariti in regione sono +1.226.

Provincia per provincia i casi sono così distribuiti:

+125 Catanzaro, +24 Cosenza, +157 Crotone, +609 Reggio Calabria, +154 Vibo Valentia.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: casi attivi 6.947 (66 in reparto, 5 in terapia intensiva, 6.876 in isolamento domiciliare); casi chiusi 18.249 (18.040 guariti, 209 deceduti).

Cosenza: casi attivi 10.960 (147 in reparto, 9 in terapia intensiva, 10.804 in isolamento domiciliare); casi chiusi 32.267 (31.442 guariti, 825 deceduti).

Crotone: casi attivi 2.980 (22 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.958 in isolamento domiciliare); casi chiusi 14.815 (14.647 guariti, 168 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 10.526 (124 in reparto, 10 in terapia intensiva, 10.392 in isolamento domiciliare); casi chiusi 61.476 (60.883 guariti, 593 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 11.424 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 11.409 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.237 (10.091 guariti, 146 deceduti).