Emergenza Covid nelle carceri calabresi: 62 positivi su 300 detenuti in un solo penitenziario

CATANZARO – In Calabria si assiste oggi ad una nuova impennata di contagi: sono +2034 i nuovi positivi, a fronte di un nuovo aumento di tamponi processati (+11.640) sia rapidi che antigenici. Sono 9 i decessi registrati nelle ultime 24 ore nel bollettino regionale (+3 Catanzaro, +2 Cosenza, +2 Crotone, +1 Reggio Calabria, +1 Vibo Valentia). Stabili i ricoveri in area medica, crollano i numeri in terapia intensiva 21, conseguenza dei decessi di questi giorni. Il tasso di positività torna a salire attestandosi al 17,47%. I guariti oggi salgono a +1.535.

Contagi sempre alti nel reggino che registra +855 nuovi positivi, seguita da Crotone +370, Vibo Valentia +346, Catanzaro +315. La provincia che conta meno casi, ormai da diverso tempo, è Cosenza che oggi registra +147 positivi.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2030670. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 173.814 rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 6.840 (77 in reparto, 6 in terapia intensiva, 6.757 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 17.237 (17.033 guariti, 204 deceduti).

Cosenza: CASI ATTIVI 10.492 (155 in reparto, 5 in terapia intensiva, 10.332 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 32.048 (31.236 guariti, 812 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 2.736 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.716 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 14.015 (13.855 guariti, 160 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 10.218 (139 in reparto, 9 in terapia intensiva, 10.070 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 57.642 (57.065 guariti, 577 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 10.864 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 10.848 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9.971 (9.829 guariti, 142 deceduti).

L’ Asp di Cosenza comunica 148 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione, inoltre precisa che: “dei due decessi comunicati oggi, uno è avvenuto a domicilio il 27/12/2021 e se ne è avuta notizia tramite scheda Istat di morte, pervenuta l’1/2/2022”.