Stabili i contagi in Calabria (1.619) tornano a salire i ricoveri, ancora 9 morti

CATANZARO – Oggi in Calabria sono 1.619 i nuovi casi Covid con 10.619 tamponi processati. Impennata di ricoveri in area medica (+10), mentre calano in terapia intensiva (-1). Il bollettino quotidiano riporta anche 9 decessi di cui +5 a Reggio Calabria, +3 a Catanzaro e +1 a Cosenza. I guariti sono 1.442 . Il tasso di positività è pari al 15.25%.

Provincia per provincia i casi sono così distribuiti:

+356 Catanzaro, +107 Cosenza, +105 Crotone, +749 Reggio Calabria, +300 Vibo Valentia e +2 Altra regione o stato estero.

Catanzaro: casi attivi 6818 (79 in reparto, 8 in terapia intensiva, 6731 in isolamento domiciliare); casi chiusi 16944 (16743 guariti, 201 deceduti).

Cosenza: casi attivi 10421 (153 in reparto, 5 in terapia intensiva, 10263 in isolamento domiciliare); casi chiusi 31972 (31162 guariti, 810 deceduti).

Crotone: casi attivi 2536 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2517 in isolamento domiciliare); casi chiusi 13845 (13687 guariti, 158 deceduti)

Reggio Calabria: casi attivi 10346 (143 in reparto, 9 in terapia intensiva, 10194 in isolamento domiciliare); casi chiusi 56659 (56083 guariti, 576 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 10540 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 10525 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9949 (9808 guariti, 141 deceduti).