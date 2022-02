Passaparola per trovare lavoro, la Calabria è sul podio delle Regioni

Milano – Il passaparola per trovare lavoro ha sempre funzionato e grazie alle nuove tecnologie conferma la sua efficacia. La Calabria si dimostra molto innovativa in tal senso tant’è che, posizionandosi al secondo posto, è una delle regioni italiane a registrare il miglior tasso di efficacia delle segnalazioni di candidati per un posto di lavoro effettuate sulla app Jonny Job di Openjobmetis, con ben il 44,4%. In particolare, quasi una segnalazione su due effettuate sulla app dagli utenti calabresi registrati è in target con il profilo lavorativo ricercato.

Basata sul sistema del passaparola, Jonny Job è uno strumento finora inedito nel campo della ricerca del lavoro in Italia. Attraverso la app, scaricabile gratuitamente, è possibile vedere le offerte di lavoro che ogni giorno Openjobmetis propone e farsi da tramite per un parente, un conoscente, un amico alla ricerca di un posto di lavoro. Il tutto mediante un’interfaccia user friendly che consente di filtrare la ricerca per area geografica e tipologia di lavoro. L’ulteriore plus è l’introduzione di un sistema premiante per chi utilizza la app al meglio e si rende protagonista attivo di quello che va definendosi come un vero e proprio passaparola 4.0: a partire dalla registrazione e personalizzazione del proprio profilo, fino al suggerimento di un candidato ideale e poi all’esito dei colloqui da parte dei recruiter di Openjobmetis, il segnalatore accumula punti e inizia la sua corsa verso i premi presenti nel catalogo, che prevede alcune opzioni di buoni acquisto digitali (per esempio: Amazon, Zalando, Marionnaud, Carrefour) o fisici (per esempio: smartwatch, attrezzature sportive, elettrodomestici). Più il profilo segnalato si “avvicina” al posto di lavoro indicato e più il segnalatore accumula punti fino a ottenerne il massimo nel caso candidato trovi effettivamente un impiego presso una delle aziende clienti di Openjobmetis.

Tornando ai dati regionali, è il Friuli Venezia Giulia a vantare il primato della Regione più “chiacchierona” con un dato di efficacia delle segnalazioni pari al 46,4%. Alla già citata Calabria, posizionata appunto al secondo posto, seguono poi la Sicilia (37%) e la Sardegna (35,7%). Più di una segnalazione su cinque è in linea anche in Liguria, Abruzzo, Puglia, Marche e Trentino; la Lombardia, invece, continua a farla da padrona in termini di quantità di segnalazioni ricevute (il 31% del totale) ma con una media di precisione (13,07%) al di sotto di quella nazionale (17,62%).

Openjobmetis, prima e unica Agenzia per il Lavoro quotata in Borsa Italiana, ha lanciato Jonny Job in un momento in cui la pratica del passaparola continua a confermarsi come un’abitudine diffusa ed efficace per “smuovere” il mercato del lavoro. Stando ai dati dell’ultimo rapporto Inapp 2021, il passaparola è il primo canale di ricerca attiva del lavoro, in particolare per la popolazione di età compresa tra i 18 e i 32 anni e per il Sud Italia. Altri dati sul successo di questa pratica arrivano dalla stessa Openjobmetis in base a una recente survey su un campione rappresentativo del mondo dei professionisti: l’82% degli intervistati dichiara di aver segnalato un conoscente per una posizione lavorativa o di averne ricevuta una in tal senso. Il 50% ha esperienza di entrambe le situazioni a fronte invece del 18% che dichiara di non aver mai puntato sul passaparola nell’ambito della sfera professionale.

Fedeli a questi trend anche i dati nazionali sulle segnalazioni più popolari sulla app Jonny Job a dimostrazione di quanto siano diversi i lavori che vengono suggeriti attraverso questa innovativa applicazione in tutta Italia. Le posizioni di addetto/a alle vendite è quella con più segnalazioni, il 15,3% del totale di quelle presenti in Jonny Job. Seguono i magazzinieri/e (5,9%) e gli operai/e di produzione (4,4%). Gli addetti alla vendita sono anche quelli che più di altri trovano un lavoro in seguito alla segnalazione e ai colloqui che ne seguono, con una percentuale del 60% sul totale dei contratti attivati.