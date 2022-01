Reflui scaricati nelle foghe cittadine: sequestrata lavanderia e denunciati titolari

COSENZA – Anche in Calabria i cittadini proprietari o usufruttuari di un veicolo devono pensare al pagamento del bollo che, come sempre, va versato la prima volta nel mese dopo l’immatricolazione e poi, dall’anno successivo, entro l’ultimo giorno di quello stesso mese.

In merito al bollo auto si espressa Simona Loizzo, capogruppo della Lega in consiglio regionale. “Chiedo alla giunta regionale di eliminare il bollo sulle auto ibride in Calabria. Come è noto – dice Loizzo – anche nella nostra regione c’è l’esenzione totale del bollo per le macchine elettriche. Sulle ibride, che ormai rappresentano una transizione consolidata verso l’elettrico totale, non c’è alcuna esenzione.

Questo comporta – continua la capogruppo – un costo aggiuntivo non indifferente per la popolazione e c’è bisogno di uno sforzo per venire incontro alle giuste esigenze degli automobilisti. Il costo delle macchine elettriche, destinate a essere il futuro, é ancora piuttosto alto e così la scelta dei cittadini è orientata verso l’ibrido. L’esenzione dei bollo – conclude la capogruppo della Lega – significherebbe anche un ulteriore incentivo verso la sostenibilità ambientale, tema di assoluta rilevanza per le scelte e le strategie di programmazione regionale”.

Come si paga il bollo auto in Calabria

Per pagare la Tassa automobilistica in Calabria bisogna recarsi di persona presso i riscossori abilitati al sistema PagoPa, tra cui le Agenzie ACI Provinciali e le Delegazioni, gli uffici Poste Italiane, le Agenzie pratiche auto abilitate e i Punti Lottomatica. Chi preferisce pagare il bollo online può comodamente collegarsi al sito ACI, ma anche sfruttare i conti online di banche e Poste, oltre che le varie applicazioni per smartphone e tablet dedicate, come IO, Satispay e Telepass Pay. La Regione Calabria non prevede la domiciliazione bancaria come metodo di pagamento del bollo auto.

Calcolo bollo auto Calabria

Sul sito della Regione Calabria è possibile scaricare il tariffario in formato PDF che, però, riporta i costi in vigore dal 2009 e non considera i veicoli Euro 6.

Euro 0: 3,30 €/kW fino a 100 kW e 4,95 € per ogni kW aggiuntivo

Euro 1: 3,19 €/kW fino a 100 kW e 4,79 € per ogni kW aggiuntivo

Euro 2: 3,08 €/kW fino a 100 kW e 4,62 € per ogni kW aggiuntivo

Euro 3: 2,97 €/kW fino a 100 kW e 4,46 € per ogni kW aggiuntivo

Euro 4/5: 2,84 €/kW fino a 100 kW e 4,26 € per ogni kW aggiuntivo

Le esenzioni del bollo in Calabria

Tra i veicoli esenti dal pagamento del bollo auto in Calabria ci sono quelli con più di 30 anni, che pagano solo la tassa di circolazione di 30 euro se usati su strade o aree pubbliche.

Sono esenti anche i veicoli destinati al trasporto delle persone disabili (compresi ciechi, sordo-muti e persone con difficoltà a deambulare), ma anche quelli dotati di modifiche specifiche il loro trasporto, ma solo se sono regolarmente segnalate sulla patente e che rispettano i criteri per la cilindrata (meno di 2000 cc se benzina o ibrido, meno di 2800 cc se diesel).

Inoltre, è prevista anche una riduzione del 75% sull’importo del bollo di auto alimentate a metano o GPL, mentre non sono previste riduzioni per veicoli ibridi ed elettrici.