Covid, contagi stabili in Calabria (+1.291) ma ancora troppi decessi (+11) in sole 24 ore

CATANZARO – Resta stabile in Calabria il numero dei nuovi positivi (+1.291) rispetto a ieri. Purtroppo il bollettino regionale segna ancora altri morti (+11 morti) nelle ultime 24 ore di cui 2 a Catanzaro, 2 a Cosenza, 2 a Crotone e 5 a Reggio Calabria. Lieve aumenti degli ingressi in area medica (+4) e (-1) invece in terapia intensiva. Attualmente i pazienti ospedalizzati in reparto sono 397 mentre in rianimazione sono 31. I guariti in Regione sono +202. Il tasso di positività è al 15.63% a fronte di 8.261 tamponi processati.

Provincia per provincia i casi sono così distribuiti:

Catanzaro +273, Cosenza +103, Reggio Calabria +545, Vibo +122. +4 ingressi nei reparti ordinari, -1 in terapia intensiva.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza: casi attivi 10389 (144 in reparto, 7 in terapia intensiva, 10238 in isolamento domiciliare); casi chiusi 31884 (31077 guariti, 807 deceduti).

Crotone: casi attivi 2564 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2545 in isolamento domiciliare); casi chiusi 13457 (13300 guariti, 157 deceduti). –

Reggio Calabria: casi attivi 11229 (140 in reparto, 14 in terapia intensiva, 11075 in isolamento domiciliare); casi chiusi 54546 (53985 guariti, 561 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 10135 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 10120 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9790 (9649 guariti, 141 deceduti).