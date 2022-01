Covid, la bimba di due anni trasferita d’urgenza a Roma con un volo aereo

COSENZA – Resta sostanzialmente invariato il dato sui nuovi positivi in Calabria. Il numero complessivo delle nuove infezioni registrato nelle ultime 24 ore si attesta ancora una volta poco sopra quota mille e cinquecento, con un numero di tamponi processati in lieve aumento rispetto a ieri. Tra molecolari e antigenici stati effettuati +10.349 test (ieri erano stati 9.866) con il tasso di positività che resta praticamene simile a ieri al 15,31%. Dopo il drammatico bilancio di venerdì scende lievemente il numero dei decessi, anche se il dato resta estremamente negativo: oggi si contano 9 morti (ieri erano stati 18). In lievissima diminuzione il dato sui ricoveri in area medica mentre sale di un’unità nelle unità di terapia intensiva.

In lieve aumento gli attualmente positivi, oltre 1.300 guariti

Sono +1.584 i nuovi positivi accertati oggi in tutta la Calabria dal dipartimento salute della Regione (ieri erano 1.508) con la maggior parte dei nuovi contagi registrati nuovamente nel reggino. I casi confermati di oggi sono così suddivisi: Cosenza +220 contagi, Catanzaro +288, Crotone +214, Vibo Valentia 244, Reggio Calabria +617, altra Regione o Stati esteri +1. Nella nostra regione, con i nuovi positivi riscontrati oggi si raggiungono i 167.675 casi totali da inizio pandemia. Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, sale ancora il numero delle persone attualmente positive al covid in tutta la Calabria: i casi attivi sono in totale 40.163, con un incremento di 245 persone rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale complessivamente a 125.651 con un incremento di 1.330 persone nelle ultime 24 ore. Rispetto a ieri, come detto, oggi si contano 9 vittime: due a Cosenza, sei a Reggio Calabria e una a Catanzaro. Il numero complessivo dei morti da inizio pandemia sale a 1.861.

Stabili i ricovi in area medica, intensive +1

Si conferma il trend in diminuzione dei posti letto occupati in area medica anche se oggi si conta un solo posto letto liberato (un nuovo ricovero e due dimissioni) mentre sale di un’unità il dato nelle terapia intensiva con un ingresso a Cosenza. Sono complessivamente 425 le persone ricoverate nei nosocomi calabresi. Di queste, 393 si trovano nei reparti di malattie infettive (-1) e 32 in terapia intensiva (+1). Infine sono 39.738 le persone in isolamento domiciliare, con un aumeto di 245 persone rispetto a ieri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro

CASI ATTIVI 6.550 (78 in reparto, 11 in terapia intensiva, 6.461 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 16.401 (16.207 guariti, 194 deceduti)

Cosenza

CASI ATTIVI 10.290 (134 in reparto, 7 in terapia intensiva, 10.149 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 31.880 (31.075 guariti, 805 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 2.410 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.391 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 13.363 (13.208 guariti, 155 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 10.691 (145 in reparto, 13 in terapia intensiva, 10.533 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 54.539 (53.983 guariti, 556 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 10.053 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 10.038 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9.750 (9.609 guariti, 141 deceduti)