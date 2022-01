Il ministro Cartabia in Calabria “la lotta con la ‘ndrangheta non è conclusa”

COSENZA – Poste Italiane ha avviato nuove selezioni per assumere portalettere. È stato pubblicato un nuovo annuncio di lavoro per la selezione del personale diplomato in tutto il territorio italiano: le regioni e province di assegnazione saranno individuate in base alle esigenze aziendali. Le assunzioni avvengono in tutta Italia ma i candidati potranno individuare un’unica area geografica di preferenza. La scadenza delle domande per portalettere è fissata entro il 23 gennaio.

Portalettere, come presentare la domanda

Fra le posizioni dedicate ai diplomati troviamo quella di portalettere in tutto il territorio italiano che è possibile trovare nella sezione ‘posizioni aperte’ del sito di Poste Italiane. Sarà possibile indicare una sola area territoriale di preferenza, sopratutto in relazione alle specifiche esigenze aziendali. Sebbene non sia richiesta una specifica esperienza sul campo occorre esser in possesso del diploma di scuola superiore e della patente di guida valida. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato nella fase iniziale.

Entro una settimana i candidati considerati potenzialmente idonei verranno contattati dall’azienda che si occupa della selezione del personale e riceveranno un link per poter svolgere un test attitudinale. Solo dopo il superamento, ci sarà il colloquio orale in azienda ed infine la guida del mezzo aziendale.

Le selezioni sono aperte per la copertura di posti di lavoro Poste in tutta Italia, dal Nord al Centro e al Sud, nelle seguenti province:

– Campobasso, Isernia; Puglia – Foggia, Bari, Taranto, Brindisi, Lecce, Barletta Andria Trani;

– Potenza, Matera; Lazio – Viterbo, Rieti, Roma, Latina, Frosinone;

– L’Aquila, Teramo, Pescara, Chieti; Sardegna – Sassari, Nuoro, Cagliari, Oristano, Olbia Tempio, Ogliastra, Medio Campidano, Carbonia Iglesias;

– Trapani, Palermo, Messina, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Catania, Ragusa, Siracusa; Campania – Caserta, Benevento, Napoli, Avellino, Salerno;

– Cosenza, Catanzaro, Reggio di Calabria, Crotone, Vibo Valentia. Lombardia – Varese, Como, Sondrio, Milano, Bergamo, Brescia, Pavia, Cremona, Mantova, Lecco, Lodi, Monza e Brianza;

– Torino, Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano Cusio Ossola; Valle d’Aosta – Aosta;

– Imperia, Savona, Genova, La Spezia; Veneto – Verona, Vicenza, Belluno, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo;

– Udine, Gorizia, Trieste, Pordenone; Trentino Alto Adige – Trento, Bolzano;

– Parma, Bologna, Ravenna, Forlì Cesena, Rimini, Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Ferrara; Marche – Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Fermo;

– Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Firenze, Livorno, Pisa, Arezzo, Siena, Grosseto, Prato; Umbria – Perugia, Terni.

Si può scegliere una sola area territoriale di preferenza.