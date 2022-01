Infermieri pediatrici: “al Sud senza lavoro e costretti ad emigrare”

CATANZARO – Da oggi e fino a domenica 23 gennaio nuovo “Open Vax Weekend” in Calabria. Sono tantissimi i punti vaccinali, distribuiti su tutto il territorio regionale, nei quali si potrà accadere senza prenotazione ma è importante scaricare comunque prima la modulistica per la vaccinazione. La Regione Calabria in merito ha voluto ringraziare per la preziosa collaborazione le Azienda Sanitarie e Ospedaliere, il personale medico, infermieristico e amministrativo, i volontari, l’Ufficio Scolastico Regionale, i dirigenti e il personale scolastico e i sindaci dei Comuni calabresi.

Punti vaccinali in provincia di Catanzaro

Catanzaro

– Ente Fiera Magna Graecia

Open fascia dai 12 anni in su, venerdì 21 gennaio dalle ore 16 alle ore 19;

Sabato 22 gennaio dalle ore 13 alle ore 19.

Open fascia 5-11 anni, domenica 23 gennaio dalle ore 13 alle ore 19.

– Policlinico

Open fascia dai 12 anni in su, fino ai primi 150 utenti, con priorità per i prenotati, venerdì 21 e sabato 22 gennaio dalle ore 8 alle ore 14.

Davoli

Centro Polifunzionale

Open fascia 5-11 anni, con priorità per i prenotati, sabato 22 gennaio dalle ore 9 alle ore 13.

Lamezia Terme

Centro Polifunzionale

Open fascia dai 12 anni in su, sabato 22 gennaio dalle ore 9 alle ore 13.

Ex Ospedale Vecchio

Open fascia dai 12 anni in su, con priorità per i prenotati, sabato 22 gennaio dalle ore 9 alle ore 13.

Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II

Open fascia 5-11 domenica 23 gennaio dalle ore 9 alle ore 13.

#VAX SCHOOL DAYS#

Sabato 22 gennaio

-I.C. Falerna-Nocera Terinese (Falerna) dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

-I.C. Simeri Crichi (Cropani) dalle ore 14.30 alle ore 18.30.

Domenica 23 gennaio

-I.C. n.2 (Chiaravalle Centrale) dalle ore 9.00 alle ore 12.30

-I.I.S. “E. Ferrari” (Chiaravalle Centrale) dalle ore 9.00 alle ore 12.30

Punti vaccinali in provincia di Cosenza

Distretto Tirreno

Amantea

– Centro vaccinale

Open fascia dai 12 anni in su, priorità per i prenotati, venerdì 21 gennaio dalle ore 14.30 alle ore 18.

Open fascia 5-11, priorità per i prenotati, sabato 22 gennaio dalle ore 9 alle ore 14.

Open fascia dai 12 anni in su, domenica 23 gennaio dalle ore 9 alle ore 14.

– Punto vaccinale Aggregazione Funzionale Territoriale

Open fascia dai 12 anni in su, venerdì 21 gennaio dalle ore 14.30 alle ore 18.

Cetraro

Open fascia dai 12 anni in su, priorità per i prenotati, venerdì 21 dalle ore 14.30 alle ore 18.30;

sabato 22 gennaio dalle ore 9 alle ore 14.

Open fascia dai 12 anni in su, domenica 23 gennaio dalle ore 9 alle ore 16.30.

Open fascia 5-11, domenica 23 gennaio dalle ore 16.30 alle ore 18.30.

Diamante

Open fascia dai 12 anni in su, priorità per i prenotati, venerdì 21 gennaio dalle ore 14.30 alle ore 18.30.

Paola

– Palavetro

Open fascia dai 12 anni in su, priorità per i prenotati, venerdì 21 gennaio dalle ore 14.30 alle ore 18.30.

Open fascia 5-11, priorità per i prenotati, sabato 22 gennaio dalle ore 9 alle ore 14.

– Presidio Ospedaliero

Open fascia dai 12 anni in su, priorità per i prenotati, venerdì 21 gennaio dalle ore 14 alle ore 18, sabato 22 gennaio dalle ore 9 alle ore 12.

Praia a Mare

Open fascia 5-11 e dai 12 anni in su, domenica 23 gennaio dalle ore 9 alle ore 16

Scalea

Open fascia dai 12 anni in su, priorità per i prenotati, venerdì 21 gennaio dalle ore 14.30 alle ore 18.30;

sabato 22 gennaio dalle ore 9 alle ore 14.

Distretto Esaro Pollino

Altomonte

Palazzetto dello Sport

Open fascia dai 12 anni in su, sabato 22 gennaio dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle ore 15.30 alle ore 18.

Castrovillari

– Caserma “E. Manes”

Open fascia dai 12 anni in su, priorità per i prenotati, venerdì 21 gennaio dalle ore 15 alle ore 19.

– Ospedale Civle “Ferrari”

Open fascia 5-11, venerdì 21 gennaio dalle ore 15 alle ore 19.

Lungro

– Centro Assistenza Primaria Territoriale

Open fascia dai 12 anni in su, priorità per i prenotati, sabato 22 e domenica 23 gennaio dalle ore 9 alle ore 13.

Roggiano Gravina

Poliambulatorio

Open fascia dai 12 anni in su, priorità per i prenotati, 22 gennaio dalle ore 9 alle ore 13;

Open fascia dai 12 anni, 23 gennaio dalle ore 9 alle ore 13.

San Marco Argentano

Open fascia dai 12 anni in su, priorità per i prenotati, 21 gennaio dalle ore 14 alle ore 18;

22 gennaio dalle ore 9 alle ore 13.

Distretto Ionio

Cariati

Open fascia dai 12 anni, venerdì 21 e domenica 23 gennaio dalle ore 15 alle ore 19.

Open fascia dai 12 anni in su, priorità per i prenotati, sabato 22 gennaio dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.30.

Cassano Ionio

Open fascia 5-11, domenica 23 gennaio dalle ore 15 alle ore 19.

Corigliano Rossano

– Centro distrettuale

Open fascia dai 12 anni in su, priorità per i prenotati, venerdì 21 gennaio dalle ore 12 alle ore 19.30.

– Centro di eccellenza

Open fascia dai 12 anni in su, priorità per i prenotati, sabato 22 gennaio dalle ore 9 alle ore 13.

– Palabrillia

Open fascia dai 12 anni in su, priorità per i prenotati, domenica 23 gennaio dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

Oriolo

Open fascia dai 12 anni in su, domenica 23 gennaio dalle ore 9 alle ore 13.

Rocca Imperiale

Open fascia dai 12 anni in su, priorità per i prenotati, venerdì 21 e sabato 22 gennaio dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

Trebisacce

Open fascia dai 12 anni in su, priorità per i prenotati, venerdì 21 gennaio dalle ore 15 alle ore 19;

sabato 22 gennaio dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

Open fascia 5-11 e dai 12 anni in su, priorità per i prenotati, domenica 23 gennaio dalle ore 9 alle ore 13.

Open fascia 5-11, domenica 23 gennaio dalle ore 15 alle ore 19.

Distretto Valle Crati

Castrolibero

Open fascia 5-11, sabato 22 gennaio dalle ore 9 alle ore 14.

Distretto Savuto

Aprigliano

Open fascia 5-11, priorità per i prenotati, sabato 22 gennaio dalle ore 9 alle ore 13.

Carolei

Open fascia dai 12 anni in su, priorità per i prenotati, sabato 22 gennaio dalle ore 9 alle ore 15.

Cosenza

– Punto Vaccinale Viale Medaglie d’Oro

Open fascia 5-11, priorità per i prenotati, venerdì 21 gennaio dalle ore 15 alle ore 19.

– Palazzetto delle Associazioni

Open fascia dai 12 anni in su, domenica 23 gennaio dalle ore 9 alle ore 14.

Mendicino

Open fascia dai 12 anni in su, priorità per i prenotati, sabato 22 gennaio dalle ore 9 alle ore 14 e dalle ore 15 alle ore 16.

Paterno Calabro

Open fascia dai 12 anni in su, priorità per i prenotati, sabato 22 gennaio dalle ore 9 alle ore 13.

San Giovanni in Fiore

Centro vaccinale Florens

Open fascia 5-11, sabato 22 e domenica 23 gennaio dalle ore 9 alle ore 11.

Open fascia dai 12 anni in su, sabato 22 e domenica 23 gennaio dalle ore 15 alle ore 17.

#VAX SCHOOL DAYS#

Sabato 22 gennaio

– Cosenza: Liceo Classico “B. Telesio” dalle ore 9 alle ore 14

– Altomonte: Scuola dell’Infanzia di Morbone dalle ore 15.30 alle ore 18. Open fascia 5-11 anni.

Punti vaccinali in provincia di Crotone



Crotone

– Croce Rossa

Open fascia dai 12 anni in su, sabato 22 e domenica 23 gennaio dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17.

– Centro vaccinale – Via Nazioni Unite

Open fascia dai 12 anni in su, priorità per i prenotati, sabato 22 gennaio dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18.

Open fascia dai 12 anni in su, domenica 23 gennaio dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18.

Cirò Marina

Palazzetto dello Sport

Open fascia over 12, priorità per i prenotati, sabato 22 gennaio dalle ore 15 alle ore 18;

domenica 23 gennaio dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18.

Mesoraca

Palestra scuola primaria

Open fascia over 12, priorità per i prenotati, venerdì 21 gennaio dalle ore 15 alle ore 18 e sabato 22 gennaio dalle ore 9 alle ore 13.

Open fascia over 12, sabato 22 gennaio dalle ore 15 alle ore 18 e domenica 23 gennaio dalle ore 9 alle or e13 e dalle ore 15 alle ore 18.

#VAX SCHHOL DAYS#

Venerdì 21 gennaio dalle ore 15.00

-I.C. “A.F. Di Bona” (Cutro)

Sabato 22 gennaio dalle ore 9.30 alle ore 13 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00

-I.C. “Karol Wojtyla” con il coinvolgimento dell’I.C. “Gioacchino da Fiore” di Isola Capo Rizzuto

Punti vaccinali in provincia di Vibo Valentia

Filadelfia

Palabarone

Open fascia dai 12 anni in su, domenica 23 gennaio dalle ore 9 alle ore 19.

Nicotera

Poliambulatorio

Open fascia dai 12 anni in su, sabato 22 e domenica 23 gennaio dalle ore 9 alle ore 19.

Serra San Bruno

Palazzetto dello sport

Open fascia dai 12 anni in su, sabato 22 gennaio dalle ore 9 alle ore 19.

Tropea

Open fascia 5-11 anni, sabato 22 gennaio dalle ore 15 alle ore 19.

Open fascia dai 12 anni in su, domenica 23 gennaio dalle ore 9 alle ore 19.

Vibo Valentia

Vibo Center

Open fascia dai 12 anni in su, sabato 22 e domenica 23 gennaio dalle ore 9 alle ore 19.

Punto vaccinale pediatrico via Palmiro Togliatti n.2 (alle spalle concessionaria Peugeot)

Open 5-11 anni, sabato 22 e domenica 23 gennaio dalle ore 9 alle ore 19.

Postazioni mobili

Zambrone

sabato 22 gennaio dalle ore 15 alle ore 19.

#VAX SCHOOL DAYS#

Venerdì 21 gennaio

– IIS “L. Einaudi” (Serra San Bruno) dalle ore 9.00 alle ore 13.30

-I.C. (Rombiolo) dalle ore 14.30 alle ore 16.30

Punti vaccinali in provincia di Reggio Calabria

Bianco

Open fascia dai 12 anni in su, priorità per i prenotati, venerdì 21 gennaio dalle ore 8 alle ore 14.

Caulonia

Open fascia 5-11 anni, priorità per i prenotati, domenica 23 gennaio dalle ore 8 alle ore 13.

Gioia Tauro

P.O. Giovanni XXIII

Open fascia dai 12 anni in su, priorità per i prenotati, venerdì 21 e sabato 22 gennaio dalle ore 9 alle ore 13.30 e dalle 14 alle ore 19.

Melito Porto Salvo

Open fascia dai 12 anni in su, priorità per i prenotati,venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 gennaio dalle ore 9 alle ore 18.

Palmi

Open fascia dai 12 anni in su, priorità per i prenotati, venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 gennaio dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

Open fascia 5-11, priorità per i prenotati, venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 gennaio, dalle ore 15 alle ore 17.

Reggio Calabria

– Ospedale GOM

Open fascia dai 12 anni in su, priorità per i prenotati, venerdì 21 e sabato 22 gennaio dalle ore 8 alle ore 14.

– Pellaro-Centro Civico Cardea

Open fascia dai 12 anni in su, priorità per i prenotati, venerdì 21 e sabato 22 gennaio dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 19

– Polo Sanitario Nord-Palazzo Campanella

Open fascia dai 12 anni in su, priorità per i prenotati,sabato 21 e domenica 22 gennaio dalle ore 8 alle ore 13.

Open fascia 5-11, priorità per i prenotati, sabato 21 dalle ore 15 alle ore 17 e domenica 22 dalle ore 8.30 alle ore 13.

Rosarno

Centro Protezione Civile

Open fascia dai 12 anni in su, priorità per i prenotati, sabato 22 e domenica 23 gennaio dalle ore 8 alle ore 14.

Scilla

Casa della Salute

Open fascia dai 12 anni in su, priorità per i prenotati, sabato 22 e domenica 23 gennaio dalle ore 9 alle ore 13.

Siderno

Struttura Territoriale

Open fascia dai 12 anni in su, priorità per i prenotati, sabato 22 e domenica 23 gennaio dalle ore 8 alle ore 19.

Taurianova

Poliambulatorio specialistico

Open fascia dai 12 anni in su, priorità per i prenotati, sabato 22 e domenica 23 gennaio dalle ore 8 alle ore 13.

Open fascia 5-11, priorità per i prenotati, sabato 22 e domenica 23 gennaio dalle ore 15 alle ore 19.