Terremoto, sospeso il traffico ferroviario. Alunni fuori dalle scuole anche nel cosentino

CATANZARO – Dal consueto monitoraggio della Fondazione Gimbe, nella settimana che va dal 12 al 18 gennaio, in Calabria, si è registrata una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100 mila abitanti, arrivati a 2.025, e si è evidenziato un aumento dei nuovi casi del 29,2% rispetto alla settimana precedente. L’analisi evidenzia inoltre che la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 74,5% (media Italia 79,6%) a cui aggiungere un ulteriore 5,4% (media Italia 4,1%) solo con prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 71%,superiore alla media nazionale che è del 70,8%.

La popolazione nella fascia di età 5-11 che ha completato il ciclo vaccinale è pari 2,8% (media Italia 5,2%) a cui aggiungere un ulteriore 29,6% (media Italia 19,9%) solo con prima dose. L’elenco dei nuovi casi per 100 mila abitanti dell’ultima settimana per provincia vede al primo posto Vibo Valentia 1.606 seguita da Reggio con 1.514, Crotone 1.242, Catanzaro 738 e Cosenza 479.

La percentuale di terapie intensive occupate da pazienti Covid è stabile al 18% in Italia e, in 24 ore, è stabile in Calabria (17%). Riguardo ai reparti di area non critica invece, in Italia la percentuale di posti occupati resta al 30% in Italia ed è in calo in Calabria (al 42%).