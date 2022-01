Acquisti online, calabresi diffidenti: la Regione è in fondo alla classifica

CATANZARO – Sono +1.329 oggi in Calabria i nuovi contagi da Covid 19 a fronte di +8.515 test processati (ieri i contagi erano 1.527 con 9.887 tamponi). I dati giornalieri dell’epidemia forniti dalle Dipartimenti di Prevenzione delle Asp calabresi portano 159.486 i casi totali con oltre 1 milioni e 900mila tamponi effettuati. Boom di nuovi guariti in 24 ore sono +1.120, ma in una giornata si registrano anche 7 vittime (3 nel Reggino, due a Cosenza e una rispettivamente a Crotone e Catanzaro). La percentuale tra tamponi e positivi è del 15,6%. Le persone dichiarate in isolamento oggi sono 194.

Sul fronte ospedaliero diminuisce di poco, un’unità, la pressione sulle terapie intensive dove sono ricoverate 33 persone. In aumento di 9 pazienti, il numero dei ricoverati in area medica per un totale di 439 persone in ospedale. Dei 1.329 casi accertati oggi, il maggior numero si registra nel Reggino con 527 casi; segue Catanzaro questa volta con 264 positivi; la provincia di Vibo ne conta 261, Cosenza 146 e Crotone 131.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro

CASI ATTIVI 6410 (83 in reparto, 10 in terapia intensiva, 6317 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 15075 (14883 guariti, 192 deceduti).

– Cosenza

CASI ATTIVI 10043 (131 in reparto, 9 in terapia intensiva, 9903 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 31287 (30501 guariti, 786 deceduti).

– Crotone

CASI ATTIVI 2969 (29 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2940 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 11611 (11467 guariti, 144 deceduti).

– Reggio Calabria

CASI ATTIVI 13364 (177 in reparto, 13 in terapia intensiva, 13174 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 48590 (48066 guariti, 524 deceduti).

– Vibo Valentia

CASI ATTIVI 8830 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 8813 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 9563 (9430 guariti, 133 deceduti).