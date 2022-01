COSENZA – Nelle ultime 24 ore scende leggermente il numero dei nuovi positivi, anche se il dato complessivo dei nuovi casi resta sopra quota 2mila e con un numero inferiore di tamponi processati rispetto a ieri. Tra molecolari e antigenici nelle ultime 24 ore sono stati effettuati +9.911 test. Numeri che portano ad un ulteriore aumento del tasso di positività che sale al 21,56%. Pressoché invariato da ieri il numero delle vittime: se ne contano 7 nelle ultime 24 ore (ieri erano state 8). Continua invece a crescere il dato sui ricoveri che aumenta in modo deciso in area medica e di due unità anche nelle unità di terapia intensiva.

Quasi 37mila “malati”, superati i 145mila casi totali

Sono +2.137 i nuovi positivi accertati oggi in tutta la Calabria dal dipartimento salute della Regione con la maggior parte dei nuovi contagi registrati nuovamente nel reggino, nel vibonese e nel cosentino dove negli ultimi 14 giorni i nuovi casi hanno interessato il 20% dei ragazzi nella fascia 0-18 anni. I casi confermati di oggi sono così suddivisi: Cosenza +375 contagi, Catanzaro +189, Crotone +70, Vibo Valentia +471, Reggio Calabria +1.029, altra Regione o Stati esteri +3. Nella nostra regione, con i nuovi positivi riscontrati oggi si raggiungono i 145.097 casi totali da inizio pandemia. Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, non si arresta la crescita delle persone attualmente positive al covid in tutta la Calabria: i casi attivi sono in totale 36.960, con una con un aumento di 752 persone rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale complessivamente a 106.414 con un incremento di 1.378 persone nelle ultime 24 ore. Rispetto a ieri oggi si contano 7 vittime: due a Cosenza, tre a Reggio Calabria e una rispettivamente a Catanzaro e Crotone. Il numero complessivo dei morti da inizio pandemia è di 1.723.

Ancora in aumento i ricovi

Sale ancora il numero dei posti letto occupati in area medica (sedici ricoveri e due dimissioni) e di due unità anche nelle terapia intensiva. Sono complessivamente 469 le persone ricoverate nei nosocomi calabresi. Di queste, 432 si trovano nei reparti di malattie infettive (+14) e 37 in terapia intensiva (+2). Infine sono 36.491 le persone in isolamento domiciliare, con un aumento di 736 persone rispetto a ieri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro

CASI ATTIVI 5173 (70 in reparto, 14 in terapia intensiva, 5089 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 14089 (13904 guariti, 185 deceduti)

Cosenza

CASI ATTIVI 8886 (126 in reparto, 7 in terapia intensiva, 8753 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 30106 (29344 guariti, 762 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 2354 (27 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2327 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11023 (10888 guariti, 135 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 12263 (172 in reparto, 13 in terapia intensiva, 12078 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 41279 (40783 guariti, 496 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 7293 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 7273 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8762 (8634 guariti, 128 deceduti)