Giornata nera in Calabria: 13 morti e +3.200 nuovi contagi. Mai c’è un riconteggio

COSENZA – Nuovo record di contagi per la Calabria che in un solo giorno fa registrare 3.200 nuovi positivi. È il dato più alto mai registrato da inizio pandemia, a fronte di quasi 14mila tamponi processati e un rinconteggio comunicato dall’Asp di Crotone. Tra molecolari e antigenici nelle ultime 24 ore sono stati effettuati +13.995 test. Numeri che portano ad crollo del tasso di positività a salire al 22,92%%. Dato estremamente negativo arriva dalle vittime: se ne contano 13 nelle ultime 24 ore. Dopo il calo di ieri tornano (seppur lievemente) a salire i ricoveri in area medica mente diminuisce il numero dei posti letto occupati nelle unità di terapia intensiva anche per l’alto numero di decessi. Calabria che resta comunque a un passo dalla zona arancione.

1.030 positivi nel Crotonese da test antigienici “precedenti”

Sono +3.207 i nuovi positivi accertati oggi in tutta la Calabria dal dipartimento salute della Regione (mille in più rispetto ai 2.288 registrati ieri) con un vero e proprio boom di casi nel Crotonese anche perché, fa sapere l’ASP,. 1.030 positivi si riferiscono a test antigenici eseguiti nei giorni precedenti”. I casi confermati di oggi sono così suddivisi: Cosenza +571 contagi, Catanzaro +220, Crotone +1.111, Vibo Valentia +336, Reggio Calabria +975, altra Regione o Stati esteri +3. Nella nostra regione, con i nuovi positivi riscontrati oggi si raggiungono gli 136.584 casi totali da inizio pandemia. Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, non si arresta la crescita delle persone attualmente positive al covid in tutta la Calabria: i casi attivi sono in totale 32.493, con una con un aumento di 1.632 persone rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale complessivamente a 102.391 con un incremento di 1.562 persone nelle ultime 24 ore. Rispetto a ieri oggi si contano ben 13 vittime: due a Cosenza, una a Catanzaro, una a Vibo Valentia e 9 a Reggio Calabria. Il numero complessivo dei morti da inizio pandemia a 1700.

Ricovi su in area medica, scendono nelle intensive

Risale il numero dei posti letto occupati in area medica (nove ricovero e quattro dimissioni) mentre scende di cunque unità nelle terapia intensiva. Sono complessivamente 432 le persone ricoverate nei nosocomi calabresi. Di queste, 399 si trovano nei reparti di malattie infettive (+5) e 33 in terapia intensiva (-5). Infine sono 32.061 le persone in isolamento domiciliare, con un aumento di 1.632 persone rispetto a ieri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro

CASI ATTIVI 4070 (71 in reparto, 13 in terapia intensiva, 3986 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 13784 (13603 guariti, 181 deceduti)

Cosenza

CASI ATTIVI 7993 (131 in reparto, 8 in terapia intensiva, 7854 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 29975 (29218 guariti, 757 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 2408 (24 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2384 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10618 (10484 guariti, 134 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 10986 (164 in reparto, 11 in terapia intensiva, 10811 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 39614 (39124 guariti, 490 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 6774 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 6767 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8643 (8515 guariti, 128 deceduti)