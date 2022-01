SIDERNO (RC) – Con un impianto di depurazione all’avanguardia dal punto di vista ambientale e tecnologico, un avanzato sistema di controllo a distanza e la bollettazione puntuale dei consumi, Siderno e gli altri 6 Comuni della Vallata del Torbido (Locri, Gerace, Antonimina, Agnana Calabra, Canolo e Grotteria Mare) sono diventati un esempio virtuoso non solo in Calabria ma a livello nazionale.

Il depuratore consortile di Contrada San Leo serve un territorio di 113 km quadrati dove i 35.000 residenti in estate arrivano quasi a raddoppiare grazie all’arrivo di tanti turisti che approdano in Calabria per godersi le spiagge e un mare cristallino “certificato” da Legambiente con la Bandiera Blu 2021 assegnata a Siderno, unica località della provincia di Reggio Calabria insieme a Roccella Jonica a ricevere il prestigioso riconoscimento.

Proprio per garantire la qualità delle acque marine eliminando gli scarichi fognari e industriali che fino ad allora finivano direttamente in mare, alcuni anni fa sul depuratore è stato avviato un progetto innovativo che comprendeva sia la realizzazione di nuovi impianti sia interventi di razionalizzazione e riqualificazione degli impianti esistenti con l’introduzione di servizi tecnologici per digitalizzare e razionalizzare i sistemi di gestione, incluse la lettura a distanza dei contatori, la bollettazione puntuale e la rilevazione e segnalazione dei guasti in remoto. Il progetto è stato realizzato, a seguito di affidamento tramite gara, alla Novito Acque S.r.l., società di progetto composta dalla CISAF S.p.A. per l’esecuzione dei lavori e la gestione dei sistemi fognario-depurativi e della telelettura dei contatori, e da Municipia S.p.A., società del Gruppo Engineering, per la digitalizzazione dei servizi e dei processi.

L’intervento sul depuratore ha riguardato la realizzazione di un impianto fotovoltaico dotato di un sistema di telecontrollo, in corso di ulteriore perfezionamento. Nell’area dell’impianto, è stata inoltre installata una moderna serra per l’essiccamento solare dei fanghi dotata di una nuova centrifuga, che ha consentito di ridurre i fanghi in uscita da quasi 2.000 tonnellate a circa 400, abbattendone il carico idrico e. di conseguenza, i trasporti su gomma necessari a conferire i fanghi in discarica (o all’impianto di compostaggio) che sono passati da circa 80 viaggi l’anno agli attuali 16.

Novito Acque, attraverso Municipia, ha introdotto importanti innovazioni nella gestione del sistema idrico e di depurazione, anticipando di fatto la via verso la transizione digitale ed ecologica, oggi pilastri del PNRR. Innovazioni che hanno consentito sia un più razionale utilizzo del personale in servizio, che può così essere concentrato sugli interventi veramente necessari, sia di facilitare il compito degli addetti alle letture sul territorio, attraverso un sistema di geolocalizzazione dei contatori.

Grazie alla sostituzione dell’intero parco dei contatori idrici del territorio – circa 18.000 utenze – con apparecchi dotati di un sistema di trasmissione a distanza, è ora possibile acquisire i dati di lettura per circa l’85% delle utenze senza l’intervento dell’operatore sul posto. In questo modo il personale può essere utilizzato per la lettura delle utenze residue e, cosa più importante per il consumatore finale, i Comuni possono emettere le bollette sulla base di consumi reali anziché stimati per circa il 97% degli utenti.

Anche per la gestione dei contatori, che sono stati tutti georeferenziati, Novito Acque ha introdotto innovazioni tecnologiche di ultima generazione. Attraverso l’acquisizione dei dati con il software Arc-GIS, ad esempio, si può tra l’altro fornire agli addetti in tempo reale l’esatta localizzazione dei contatori, anche quelle situate nelle località più periferiche o senza numero civico, con una notevole razionalizzazione del lavoro e minor perdita di tempo.

E’ imminente inoltre la mappatura delle reti con software GIS, che consente di effettuare un puntuale inventario delle risorse e un costante aggiornamento delle informazioni, oltre all’organizzazione dei flussi di lavoro, al controllo della rete e alla gestione delle informazioni.