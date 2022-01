I tentacoli dei clan al Nord. Confermata l’esistenza della ‘locale’ di Aosta

CATANZARO – In Calabria oggi si registrano +2.189 nuovi casi positivi al Covid-19. Aumentano in modo preoccupante sia i ricoveri in area medica (+28) che in rianimazione (+4). Gli ospedalizzati attualmente in reparto sono 410 mentre in terapia intensiva sono 38. Numeri che spingono la Calabria verso la zona arancione. Il bollettino regionale riporta anche 2 decessi tutti a Cosenza. Il tasso di positività è al 15,63% a fronte di 14.004 tamponi processati. Registrati anche +1.079 soggetti guariti.

Provincia per provincia i casi sono così distribuiti:

+539 a Reggio Calabria, +167 a Crotone, + 131 a Cosenza, + 179 a Catanzaro, + 56 nel vibonese e + 7 da altra regione o stato estero.

L’Asp di Cosenza comunica nel setting fuori regione 5 nuovi casi a domicilio e un ricoverato in terapia intensiva.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: casi attivi 4001 (83 in reparto, 15 in terapia intensiva, 3903 in isolamento domiciliare); casi chiusi 13425 (13245 guariti, 180 deceduti).

Cosenza: casi attivi 7185 (126 in reparto, 8 in terapia intensiva, 7051 in isolamento domiciliare); casi chiusi 29760 (29011 guariti, 749 deceduti).

Crotone: casi attivi 1415 (26 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1389 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10419 (10286 guariti, 133 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 10761 (163 in reparto, 14 in terapia intensiva, 10584 in isolamento domiciliare); casi chiusi 37885 (37404 guariti, 481 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 6008 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5998 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8521 (8396 guariti, 125 deceduti).