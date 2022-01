Covid, ordinanza di Occhiuto: “anche un test rapido basterà a fine quarantena”

CATANZARO – Il problema dei No Vax ancora al centro del dibattito soprattutto dopo le dichiarazioni del premier Draghi e del ministro Speranza che ieri, in conferenza stampa, hanno sottolineato come la gran parte dei problemi dipenda da chi non vuole vaccinarsi. Ad incalzare sul concetto anche il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che in un’intervista a Radio24 spiega di aver ordinato la ‘zona rossa’ “solo a Platì, un Comune che ha meno del 30% dei vaccinati. Qualche settimana fa sono andato in questa cittadina reggina, ho fatto aprire un centro vaccinale ed ho detto agli abitanti: vaccinatevi o vi metto in ‘zona rossa’. Il primo giorno si sono vaccinati in 40, il secondo in 20, poi sempre meno. E adesso sono in ‘zona rossa’, e resteranno a casa”.

Lockdown selettivo per i no vax

“Sono contrario ad ogni restrizione di libertà per i vaccinati. Abbiamo chiesto agli italiani e ai calabresi di vaccinarsi, e chi sceglie la scienza non può pagare per i comportamenti altrui. Non vaccinarsi è una libera scelta, che giudico irresponsabile, ma questa libera scelta ha delle conseguenze. Per questo ho chiesto al governo la possibilità di fare un lockdown selettivo per i no vax. La Calabria è una Regione che ha la sanità commissariata, quindi evidentemente abbiamo problemi superiori rispetto ad altre realtà. E la pressione sulla rete ospedaliera sta aumentando in queste settimane soprattutto per ricoveri che interessano coloro che non si sono vaccinati. Non possiamo correre rischi a causa di una minoranza: i non vaccinati stiano a casa”.