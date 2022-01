Moderna in quantità, arrivano altre 50mila dosi in Calabria

CATANZARO – I contagi si mantengono pressoché stabili oggi in Calabria con 1.616 nuovi positivi, a fronte di +10.205 tamponi processati, sia rapidi che antigenici. Sono 5 le vittime registrate nelle ultime 24 ore (+3 Reggio Calabria, +1 Cosenza, +1 Catanzaro). Ricoveri in area medica in lieve aumento con +4 nuovi ingressi e un totale di 382 ospedalizzati. Stabili le terapie intensive con 34 posti letto occupati. Gli attualmente positivi in Regione sono +28.524 mentre si contano +800 guariti. Il tasso di positività cala attestandosi al 15,84%.

La provincia di Reggio Calabria registra oggi +720 nuovi positivi seguita da Cosenza +454, Crotone +184, Catanzaro +151 e Vibo Valentia +103. Sono +3 i positivi registrati fuori Regione.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.778.493. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 128.900 (+1.616) rispetto a ieri.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 3.975 (77 in reparto, 14 in terapia intensiva, 3.884 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 13.246 (13.066 guariti, 180 deceduti).

Cosenza: CASI ATTIVI 6.890 (115 in reparto, 8 in terapia intensiva, 6.767 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 29.627 (28.880 guariti, 747 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 1.430 (24 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.406 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10.252 (10.119 guariti, 133 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 10.305 (154 in reparto, 12 in terapia intensiva, 10.139 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 37.346 (36.865 guariti, 481 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 5.661 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5.651 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8.465 (8.340 guariti, 125 deceduti).

L’Asp di Cosenza comunica 457 nuovi soggetti positivi di cui 3 fuori regione.