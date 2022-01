Coldiretti Calabria, i prezzi delle materie prime strozzano le imprese

CATANZARO – E’ morto a Roma, all’età di 94 anni, Carmelo Pujia, già parlamentare Dc e sottosegretario in vari governi. Nato a Polia, in provincia di Vibo Valentia che allora era in provincia di Catanzaro, Pujia è stato assessore e consigliere regionale in Calabria, presidente della Provincia di Catanzaro dal 1970 al 1975, è stato deputato della Democrazia Cristiana per tre legislature e sottosegretario al Tesoro nei governi Goria e De Mita e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli Interventi straordinari nel Mezzogiorno nel governo Andreotti VII.

La famiglia dell’ex sottosegretario di Stato Carmelo Pujia, ha comunicato che celebrerà in forma strettamente privata la funzione religiosa, dispensando dalle visite onde limitare, in questo momento di pandemia, il rischio di diffusione del contagio. Verrà organizzata una commemorazione pubblica non appena la situazione epidemiologica lo consentirà per ricordare un uomo che ha profondamente inciso nella storia della Calabria.

Michele Traversa ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Carmelo Pujia “che ha sempre messo le sue straordinarie qualità politiche e umane al servizio della Calabria, e nonostante la distanza delle nostre posizioni politiche avevamo costruito un rapporto di rispetto diventato presto una fraterna amicizia. Ho appreso con dolore la notizia della sua scomparsa. Ai suoi figli, agli amati nipoti, rivolgo un abbraccio affettuoso”.

“Addio a Carmelo Pujia punto di riferimento della politica calabrese e autorevole esponente della DC. La Calabria – ha dichiarato invece il senatore Ernesto Magorno – il faro del suo agire politico. Tutta la mia vicinanza ai suoi cari”.

“Con la scomparsa dell’on. Carmelo Pujia, alla cui famiglia porgo le condoglianze mie e dell’Assemblea regionale che mi pregio di rappresentare, viene meno una personalità che ha saputo autorevolmente rappresentare le ragioni della Calabria a livello nazionale” afferma il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso. “Oltre ad essere stato un esponente di primo piano della Dc, deputato per tre legislature e Sottosegretario di Stato al Tesoro nei Governi Goria e De Mita e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli Interventi straordinari nel Mezzogiorno nel governo Andreotti VII – aggiunge il presidente del Consiglio regionale – l’on. Pujia ha interpretato la supremazia rappresentativa della politica da presidente della Provincia di Catanzaro (’70-’75) e da consigliere e assessore regionale all’Agricoltura (’75-’80) e al Bilancio (’80-’85)”. “Alle iniziative che si promuoveranno per ricordarne l’acume politico, l’impegno per la Calabria e ‘la capacità di rischiare’ che gli riconoscevano anche i suoi avversari, nonché la lucidità di analisi di cui dava prova una volta uscito dall’agone politico – conclude Mancuso – il Consiglio regionale assicura fin d’ora la sua partecipazione”.

“Con Carmelo Pujia scompare un democratico cristiano che ha dedicato tutta la sua vita alla Calabria. Uomo di straordinaria umanità e con un forte attaccamento alla sua terra e ai calabresi. Esprimo le mie più sentite condoglianze ai familiari a nome di tutto il partito”. Così il segretario nazionale Udc Lorenzo Cesa.

“Esprimo, a nome mio personale e dell’intera comunità accademica di Catanzaro, i più profondi sentimenti di cordoglio per la scomparsa dell’onorevole Carmelo Pujia, sottolineando al nostro caro prof. Arturo ed ai suoi familiari la vicinanza di tutti in questo triste momento di dolore”. Lo afferma, in un messaggio di cordoglio per la scomparsa di Pujia, il rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro Giovambattista De Sarro. “La scomparsa di Carmelo Pujia, deputato, Sottosegretario di Stato, assessore e consigliere regionale, presidente della Provincia di Catanzaro ed esponente storico della Democrazia Cristiana – aggiunge nel messaggio il rettore De Sarro – rappresenta una grande perdita per Catanzaro e l’intera Calabria, avendone attraversato, da protagonista, la storia repubblicana. Ha rappresentato l’esempio di una politica che si fa missione, volta alla costruzione di quel bene collettivo che deve appartenere a tutti e di un servizio alto da rendere alla propria terra. Il ricordo, per questo, si fa più intenso e pieno di gratitudine anche per l’importante e sicuramente fondamentale contributo che Carmelo Pujia ha saputo dare nei ruoli politici ed istituzionali ricoperti per la nascita dell’Ateneo di Catanzaro”.

Anche Clemente Mastella segretario nazionale di “Noi di centro” ha ricordato Pujia “è stato protagonista della storia democristiana calabrese e nazionale, autorevole esponente dei Governi Goria, De Mita e Andreotti, nonchè assessore e consigliere regionale, Presidente della Provincia di Catanzaro. La sua militanza politica si è contraddistinta per la sua costante volontà finalizzata al riscatto delle popolazioni meridionali. Il mezzogiorno oggi perde un luminare della politica”.