Le olive della Cittadella per l’olio della lampada votiva di san Francesco di Paola

CATANZARO – In crescita il numero di calabresi positivi al Covid 19 in sole ventiquattro ore. Su 17.648 tamponi, le persone risultate positive al Coronavirus sono 2.576. In Calabria ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.757.925. Dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid 19 in crescita dunque. Secondo i numeri comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria, il lato positivo oggi è la diminuzione dei ricoveri in area medica. Dieci unità in meno sono in ospedale per un totale di 363 pazienti mentre in terapia intensiva il dato è stabile a 32 pazienti nei reparti di rianimazione della regione. Nel territorio cosentino le persone ricoverate in ospedale sono 106 nei reparti di area medica e 8 in terapia intensiva.

In 24 ore però si registrano anche 439 guariti dal virus. Sono 6 invece le persone decedute nelle ultime 24 ore, rispettivamente 3 a Cosenza, 2 a Reggio Calabria e 1 nel vibonese. Rispetto ai 2.576 nuovi contagi è ancora una volta Reggio Calabria, il territorio provinciale nel quale si rileva il maggior numero di positivi, ben 979. Segue il territorio Vibonese con 569 casi, 427 a Cosenza, 314 a Catanzaro e 278 nel Crotonese. Sono 9 infine, i casi provenienti da altra regione o estero.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro

CASI ATTIVI 3.716 (80 in reparto, 12 in terapia intensiva, 3624 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 13.107 (12.930 guariti, 177 deceduti).

– Cosenza

CASI ATTIVI 6.146 (106 in reparto, 8 in terapia intensiva, 6.032 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 29.593 (28.847 guariti, 746 deceduti).

– Crotone

CASI ATTIVI 1.349 (24 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.325 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 10.102 (9.971 guariti, 131 deceduti).

– Reggio Calabria

CASI ATTIVI 10.074 (144 in reparto, 12 in terapia intensiva, 9.918 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 36.239 (35.762 guariti, 477 deceduti).

– Vibo Valentia

CASI ATTIVI 5.228 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5.220 in isolamento domiciliare)

CASI CHIUSI 8.346 (8.223 guariti, 123 deceduti).