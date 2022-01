Due minori vendevano botti illegali (2 quintali) in una bancarella: sequestro e denucia

CATANZARO – Il picco di contagi non accenna ad attenuarsi in Calabria che nel bollettino odierno del dipartimento Salute della Regione registra 1.905 positivi in più rispetto a ieri a fronte di +13.194 tamponi processati, sia rapidi che antigenici. 7 i decessi registrati nelle ultime 24 ore (+3 Cosenza, +2 Reggio Calabria, +2 Vibo Valentia). Aumentano gli ingressi in area medica (+12). Attualmente sono 335 gli ospedalizzati nei reparti Covid mentre si mantengono stabili le terapie intensive con 29 posti letto occupati. Gli attualmente positivi in Regione sono 19.724, i positivi guariti +511.

La provincia di Reggio Calabria segna il numero più alto di positivi +836, seguita da Vibo Valentia +413, Catanzaro +300, Crotone +204, Cosenza +150. I positivi registrati fuori Regione sono +2.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.704.388 (+13.194). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 116.747 (+1.905) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 2.776 (58 in reparto, 10 in terapia intensiva, 2.708 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 12.964 (12.788 guariti, 176 deceduti).

Cosenza: CASI ATTIVI 4.942 (103 in reparto, 7 in terapia intensiva, 4.832 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 29.396 (28.657 guariti, 739 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 1090 (28 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1062 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9738 (9608 guariti, 130 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 7.202 (136 in reparto, 12 in terapia intensiva, 7.054 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 35.348 (34.880 guariti, 468 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 3.475 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.465 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8140 (8.021 guariti, 119 deceduti).

L‘Asp di Vibo Valentia comunica un decesso a domicilio avvenuto il 04/12/2021.

L’Asp di Cosenza comunica 152 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione.