Contagi di nuovo su dopo Capodanno (+1073) e 5 decessi. Crescono i ricoveri

CATANZARO – Le persone risultate positive al Coronavirus sono +1.073 rispetto e ieri. I dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati nel bollettino regionale registrano anche 5 decessi di cui 2 a Cosenza, 2 a Reggio Calabria e 1 nel vibonese. Continuano ad aumentare gli ingressi in area medica + 11 rispetto alle ultime 24 ore. Stabili le terapie intensive con (+ 1). Attualmente in area medica si contano 323 pazienti mentre in terapia intensiva 29. In Calabria oggi, sono stati eseguiti 9.052 tamponi con un tasso di positività pari all’11,85%. I guariti sono + 368.

Provincia per provincia i casi sono così distribuiti:

Cosenza + 118, Catanzaro +221, Reggio Calabria +379, Crotone +156, Vibo Valentia +197.

L’Asp di Cosenza comunica: “Oggi si registrano 117 nuovi casi; il numero complessivo dei casi è incrementato di ulteriori 3 unità, in quanto si registrano 3 guariti, dimessi dal reparto di Malattie Infettive della AOU Mater Domini. Il totale dei soggetti positivi è 120, di cui 2 fuori regione”.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza: casi attivi 4.831 (96 in reparto, 7 in terapia intensiva, 4.728 in isolamento domiciliare); casi chiusi 29.357 (28.621 guariti, 736 deceduti).

Catanzaro: casi attivi 2.564 (52 in reparto, 9 in terapia intensiva, 2.503 in isolamento domiciliare); casi chiusi 12.876 (12.700 guariti, 176 deceduti).

Crotone: casi attivi 992 (27 in reparto, 0 in terapia intensiva, 965 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9.632 (9.502 guariti, 130 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 6.568 (138 in reparto, 13 in terapia intensiva, 6.417 in isolamento domiciliare); casi chiusi 35.146 (34.680 guariti, 466 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 3.143 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.133 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8.059 (7.942 guariti, 117 deceduti).