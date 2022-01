Bancarella per la vendita di fuochi pirotecnici distrutta dalle fiamme

CATANZARO – Il 2021 si è chiuso con +2.053 positivi mentre oggi, il primo giorno del 2022 i casi sono +1.230. La differenza ovviamente è legata anche al numero di tamponi processati, 13.340 rispetto ai 17.263 di ieri. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.678.388. Oggi però si registra un numero molto alto di decessi rispetto ai giorni scorsi, ben dodici in 24 ore, e nove di questi, solo nel territorio della provincia di Cosenza ( 2 a Crotone e uno nel reggino). Le vittime da inizio pandemia sono 1.625. L’Asp di Cosenza però, precisa che “dei 9 decessi comunicati oggi, 5 sono avvenuti a domicilio nel mese di dicembre 2021, e si è avuta notizia oggi in seguito a verifiche effettuate sulle schede ISTAT di morte”. Il dettaglio dei 5 decessi: 2 rispettivamente di anni 69 e 97 sono deceduti il 25 dicembre scorso, una persona di 96 anni è deceduta il 26 dicembre. Ancora un novantenne il 27 dicembre e il 30 è deceduto un anziano di 98 anni.

Buone notizie sul fronte dei ricoveri ospedalieri in area medica con quattro pazienti in meno per un totale di 308 ospedalizzati, mentre resta stabile a 28, il numero di pazienti nei reparti di terapia intensiva in Calabria. Sono infine 393 i guariti in 24 ore.

Dei 1.230 nuovi contagi giornalieri comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria il maggior numero si registra sempre nel Reggino con +359 casi. Seguono Vibo e Cosenza con, rispettivamente, 302 nuovi positivi, 202 sono i contagi a Catanzaro e 60 nel Crotonese. Infine sono 5 i casi da altra Regione o Estero. E’ bene precisare però che l’Asp di Catanzaro comunica 208 nuovi soggetti positivi di cui 4 residenti fuori regione mentre l’Asp di Cosenza comunica 303 di cui 1 fuori regione.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro

CASI ATTIVI 2.289 (45 in reparto, 9 in terapia intensiva, 2.235 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 12.818 (12.643 guariti, 175 deceduti).

– Cosenza

CASI ATTIVI 4.618 (87 in reparto, 8 in terapia intensiva, 4.523 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 29.348 (28.615 guariti, 733 deceduti).

– Crotone

CASI ATTIVI 901 (28 in reparto, 0 in terapia intensiva, 873 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 9564 (9435 guariti, 129 deceduti).

– Reggio Calabria

CASI ATTIVI 5.903 (131 in reparto, 10 in terapia intensiva, 5.762 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 34.616 (34.154 guariti, 462 deceduti).

– Vibo Valentia

CASI ATTIVI 2.727 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.717 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 7.861 (7.746 guariti, 115 deceduti).