Tentano furto in una gioielleria approfittando dei festeggiamenti di Capodanno

SAN FERDINANDO – Venti baracche che ospitano della tendopoli che ospita extracomunitari a San Ferdinando, sono andate distrutte in un incendio divampato nella notte. Le costruzioni di fortuna realizzate per lo più in legno, lamiera e plastica, erano state realizzate dopo la distruzione della baraccopoli nel perimetro della tendopoli ministeriale. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, grazie anche al pronto intervento dei vigili del fuoco del presidio che si sono adoperati per scongiurare danni più gravi.

I vigili del fuoco intervenuti prontamente sono riusciti a circoscrivere in breve tempo l’incendio evitando che le fiamme si propagassero alle tende vicine e hanno messo in sicurezza circa 15 bombole di gpl e altro materiale, come qualche gruppo elettrogeno a combustibile, che avrebbe potuto pregiudicare l’operazione di spegnimento. L’area colpita dal rogo, di circa 350 metri quadrati, è stata quindi messa in sicurezza.