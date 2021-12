Covid: contagi in salita, cinque decessi e ricoveri stabili in Calabria

CATANZARO – Ieri erano 691 mentre oggi il bollettino con i dati giornalieri comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp calabresi conta +705 nuovi casi Covid a fronte di un numero maggiore di tamponi eseguiti, +11.710. Cinque i decessi in 24 ore e nel giorno della vigilia di Natale, 3 dei quali nel territorio della provincia di Cosenza e due nel Reggino. Ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti in Calabria arriva a 1.595.418. Alto anche il numero di persone che hanno superato la malattia, sono +309 solo oggi. Battuta d’arresto per quanto riguarda i nuovi ingressi in ospedale anzi, in area medica scende di un’unità il numero degli ospedalizzati per un totale di 255 (90 a Cosenza) mentre non si registrano nuovi ingressi in terapia intensiva dove i pazienti in tutto sono 28, e 11 di questi solo nel territorio cosentino.

Dei 705 nuovi contagi il maggior numero viene registrato nella provincia di Cosenza con 219 contagi. Segue Reggio Calabria con 216 nuovi positivi in 24 ore, 180 si registrano a Catanzaro, 54 a Crotone, 32 nel vibonese e 4 nuovi casi sono classificati come provenienti da altra regione o estero. L’ Asp di Cosenza infine comunica: “Nel setting fuori regione si registrano 4 nuovi casi a domicilio”.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro

CASI ATTIVI 1236 (50 in reparto, 7 in terapia intensiva, 1179 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 12437 (12263 guariti, 174 deceduti).

– Cosenza

CASI ATTIVI 3405 (90 in reparto, 11 in terapia intensiva, 3304 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 29076 (28371 guariti, 705 deceduti).

– Crotone

CASI ATTIVI 520 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 506 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 9316 (9192 guariti, 124 deceduti).

– Reggio Calabria

CASI ATTIVI 3854 (91 in reparto, 10 in terapia intensiva, 3753 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 33729 (33283 guariti, 446 deceduti).

– Vibo Valentia

CASI ATTIVI 908 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 898 in isolamento domiciliare)

CASI CHIUSI 7666 (7553 guariti, 113 deceduti).