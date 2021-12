Cade in un burrone, morto un 54enne. Difficili le operazioni di recupero

ROMA – Un euro al giorno è una cifra irrisoria che non aiuta i cani a vivere in buone condizioni in queste strutture, specialmente in quelle del sud Italia dove in alcune strutture sono ammassati migliaia di cani spesso in condizione di sotto nutrimento se non addirittura denutriti. Si tratta di quelle strutture dove non esiste la presenza ed il controllo delle associazioni volontarie, prevalentemente strutture private che tra l’altro traggono profitto economico da quella che per i gestori è semplicemente un attività commerciale a fine di lucro.

Quanti sono i cani sotto nutriti?

“Almeno un terzo dei cani ospitati nei canili del sud – si legge in una relazione che l’AIDAA – Italambiente nei prossimi giorni invierà al ministero della salute ed ai Nas per chiedere controlli specifici – sono sotto nutriti e di essi la metà rischiano in questi mesi invernali per la loro stessa vita in particllare il rischio è per i cani ospitati nei maxi canili di Sicilia, Sardegna, Calabria e Campania”.

Del resto si chiedono gli animalisti di Italambiente: “E’ possibile mantenere con 70 centesimi al giorno ed accudire un cane di grossa taglia? La risposta- scrivono gli animalisti- è chiaramente un secco no”: Il dossier sarà presentato alla stampa appena dopo le festività natalizie, nel frattempo AIDAA chiede al ministero un intervento per alzare i livelli minimi dei bandi di gestione dei canili portando il minimo giornaliero almeno a 3 euro. “Altro annoso problema riguarda i pagamenti delle rette- ci sono comuni in ritardo di anni, e complessivamente il debito accumulato supera i 30 milioni di euro. Serve – concludono gli animalisti di AIDAA – un intervento deciso di sanatoria dei pregressi altrimenti il sistema rischia il collasso”.