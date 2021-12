Prodotti ittici senza tracciabilità, sequestrati 15 chili di pescato

CATANZARO – Stabile, anzi in lieve diminuzione, il numero di nuovi positivi al Covid 19 in Calabria che nelle ultime 24 ore sono +559. E’ quanto riportato nei dati giornalieri relativi all’epidemia comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp calabresi. La percentuale tamponi/positivi è del 6,47% e nella giornata di oggi si registrano anche 75 guariti in più dal virus. Un solo decesso oggi nella provincia di Catanzaro. Riguardo all’ospedalizzazione, sale ancora di ben 9 unità il numero di pazienti ricoverati in ospedale (+4 a Cosenza) per un totale di 217 persone in area medica. Sono 19 invece le persone ricoverate nelle terapie intensive in Calabria con un paziente in più rispetto a ieri.

Dei 559 positivi il maggior numero di casi si registra ancora una volta nel territorio reggino che conta 214 nuovi contagi. Segue la provincia di Cosenza con 156 positivi, 72 si registrano a Catanzaro, 70 nel vibonese e 47 nel crotonese.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro

CASI ATTIVI 881 (31 in reparto, 5 in terapia intensiva, 845 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 12.174 (12.001 guariti, 173 deceduti).

– Cosenza

CASI ATTIVI 3.032 (96 in reparto, 7 in terapia intensiva, 2.929 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 28.667 (27.973 guariti, 694 deceduti).

– Crotone

CASI ATTIVI 397 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 391 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 9.174 (9.050 guariti, 124 deceduti).

– Reggio Calabria

CASI ATTIVI 3.237 (74 in reparto, 7 in terapia intensiva, 3.156 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 32.824 (32.391 guariti, 433 deceduti).

– Vibo Valentia

CASI ATTIVI 765 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 755 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 7.535 (7.426 guariti, 109 deceduti).