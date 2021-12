“Open Vax Weekend”, oggi e domani vaccini anche nei centri commerciali

PETILIA POLICASTRO (KR) – Sono diversi e numerosi in queste ore i Comuni che decidono di chiudere in anticipo le scuole e di annullare o vietare feste di piazza. Così anche il sindaco di Petilia Policastro, Simone Saporito, per far fronte all’ondata di contagi Covid che sta investendo il comune crotonese. In pochi giorni infatti a Petilia sono stati registrati 26 casi Covid secondo quanto riporta il bollettino dell’Asp di Crotone. Il sindaco, con un’ordinanza, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado da lunedì 20 e fino al 24 dicembre (dopo inizieranno le vacanze natalizie) motivando la decisione alla luce del fatto che sono stati registrati 15 casi in due giorni gran parte dei quali nella popolazione scolastica. I plessi scolastici saranno tutti sanificati. Inoltre, ieri, il sindaco ha emesso un’ordinanza nella quale si disponeva il divieto di manifestazioni civili, religiose e di qualsiasi iniziativa a carattere culturale e sociale fino al 9 gennaio prossimo.