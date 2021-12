Covid: aumentano i contagi, sindaco chiude le scuole e vieta le feste

GROTTERIA (RC) – I carabinieri hanno arrestato due persone, un 28enne e un 38enne, di Gioiosa Jonica e Grotteria, entrambi pregiudicati per reati comuni, ritenuti responsabili, in concorso, di coltivazione di sostanze stupefacenti. La misura è scattata dopo mirate indagini partite lo scorso luglio quando, attraverso videoriprese e servizi di osservazione sul territorio, i militari hanno scoperto che i due indagati gestivano una piantagione di canapa indiana costituita da 738 piante,in località “Ricciardo” del Comune di Mammola, sequestrata e distrutta il 23 luglio scorso. La piantagione, per estensione e modalità di coltivazione è risultata destinata allo spaccio ed in grado di produrre un considerevole quantitativo di stupefacente, con un approssimativo guadagno illecito al dettaglio stimabile in 700.000 euro.

A seguito di perquisizioni locali e domiciliari, i carabinieri hanno inoltre denunciato un pensionato di Mammola, M.N., per detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette. Nella sua abitazione, sono state rinvenute tre “testuggini di Hermann”, rettili tipicamente mediterranei, inseriti nella “Red List” delle specie autoctone in via di estinzione, per cui ne è vietato il prelievo in natura.

Gli animali, ciascuno di dimensioni comprese tra i 4 e 5 centimetri e del peso di circa 20 gr., in discrete condizioni di salute, sono stati affidati al centro di recupero “Tartanet” di Brancaleone dai Carabinieri Forestali, tra i cui compiti, rientrano anche quelli della sorveglianza e gestione delle norme applicative delle convenzioni internazionali per la tutela delle specie animali. In ultimo, nel medesimo contesto, a seguito di varie perquisizioni, i militari hanno sequestrato a carico di ignoti una busta contenente circa 500 grammi di marijuana, rinvenuta in un capannone nelle vicinanze dell’abitazione di uno degli arrestati.