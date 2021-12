Shock al cimitero, ossa umane scaraventate sul tetto di una cappella. Si indaga

Vibo Valentia – Dovrà pagare la degenza in ospedale, a seguito di ustioni e ferite lancinanti, Francesco Vinci, scampato all’attentato con un’autobomba costato il 9 aprile del 2018 la vita al figlio Matteo, biologo 42enne, dilaniato dall’esplosione. Un vero e proprio agguato consumato a Limbadi e che martedì scorso ha portato la Corte d’Assise di Catanzaro a condannare all’ergastolo Rosaria Mancuso (sorella dei boss della ‘ndrangheta Giuseppe, Diego, Francesco e Pantaleone) ed il genero Vito Barbara, ritenuti i mandanti dell’autobomba. A seguito dell’attentato, che sarebbe conseguenza del rifiuto dei Vinci-Scarpulla di cedere i loro terreni di campagna, Francesco Vinci è stato ricoverato nell’Unità di Terapia delle Ustioni dell’ospedale di Palermo. La degenza si è protratta 29 giorni in più di quelli coperti dallo Stato e così l’Inps ha pensato di rifarsi riducendogli l’assegno sociale e inviandogli pure un bollettino da pagare.

La vicenda – riporta l’AGI – nasce da una missiva che l’Inps ha inviato a casa dei coniugi Francesco Vinci e Sara Scarpulla, genitori di Matteo Vinci e parti civili nel processo per l’autobomba. “Ci hanno mandato pure il bollettino da pagare – spiega all’AGI Sara Scarpulla, moglie di Francesco Vinci – Mio marito non è stato in vacanza in un hotel, ma in un ospedale dove ha lottato per 78 giorni per sopravvivere e tuttora ha ferite sul 20 per cento del corpo, con ustioni di secondo e terzo grado. L’ennesima beffa da parte dello Stato”.

“Gentile Signore – si legge nella lettera dell’Inps – in seguito ai dati trasmessi dal Ministero della Salute abbiamo provveduto a rideterminare l’importo della sua pensione. Sulla base dei nuovi calcoli, gli importi della pensione relativi al corrente anno sono così variati: importo mensile Novembre 2020 euro 551,57,00, Tredicesima 551,57,00 euro. Pertanto è stato corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di 454,81 euro. Non potendo recuperare tale importo direttamente sulle pensioni di cui lei è titolare, il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo Avviso di pagamento PagoPa”.