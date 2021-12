Ucciso da una bomba in auto: ergastoli per i presunti mandanti

CATANZARO – Risalgono i contagi da Coronavirus in Calabri con 459 nuovi positivi nel bollettino del dipartimento salute della Regione, a fronte di un aumento di tamponi processati (+8.578), sia antigenici che molecolari. Crescono in maniera esponenziale gli ingressi in area medica (+15) per un totale di 190 ospedalizzati. Stabili le terapie intensive con un calo di una unità e 20 posti letto occupati. Gli attualmente positivi in Regione sono 6.887 mentre i guariti sono +216. Il tasso di positività si mantiene invariato al 5,35%.

Un picco vertiginoso di contagi si registra in provincia di Reggio Calabria con +259 positivi seguita da Crotone +55 e Catanzaro +55,Cosenza +51 e Vibo Valentia +39. Non si registrano positivi fuori Regione.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.512.740. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 97.767 rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 707 (27 in reparto, 4 in terapia intensiva, 676 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 12.072 (11.902 guariti, 170 deceduti).

Cosenza: CASI ATTIVI 2.436 (86 in reparto, 9 in terapia intensiva, 2.341 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 28.462 (27.772 guariti, 690 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 285 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 279 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9.114 (8.991 guariti, 123 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2.702 (61 in reparto, 7 in terapia intensiva, 2.634 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 32.437 (32.007 guariti, 430 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 633 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 623 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7.405 (7.296 guariti, 109 deceduti).

Occhiuto “bene accelerazione Governo su stato emergenza”

“Trovo positiva l’accelerazione del Governo in merito alla proroga dello stato di emergenza legato alla gestione della pandemia. È importante che l’esecutivo possa avere a disposizione poteri speciali e tutti gli strumenti straordinari necessari per affrontare in modo efficace e tempestivo le urgenze causate dal virus”. Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

“La struttura commissariale del generale Figliuolo, il Comitato tecnico scientifico, una Protezione civile più forte – aggiunge Occhiuto – sono al momento indispensabili per contrastare il Covid e per supportare le Regioni e gli enti locali in questi mesi ancora molto complicati. Bisogna rafforzare i presidi sanitari e intensificare la campagna vaccinale. L’emergenza, purtroppo, non è ancora finita”.