Covid, in Calabria non si arresta l’incremento di contagi e ricoveri

CATANZARO – Risalgono i contagi da Coronavirus in Calabri con 459 nuovi positivi nel bollettino del dipartimento salute della Regione, a fronte di un aumento di tamponi processati (+8.578), sia antigenici che molecolari. Crescono in maniera esponenziale gli ingressi in area medica (+15) per un totale di 190 ospedalizzati. Stabili le terapie intensive con un calo di una unità e 20 posti letto occupati. Gli attualmente positivi in Regione sono 6.887 mentre i guariti sono +216. Il tasso di positività si mantiene invariato al 5,35%.

Un picco vertiginoso di contagi si registra in provincia di Reggio Calabria con +259 positivi seguita da Crotone +55 e Catanzaro +55,Cosenza +51 e Vibo Valentia +39. Non si registrano positivi fuori Regione.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.512.740. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 97.767 rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 707 (27 in reparto, 4 in terapia intensiva, 676 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 12.072 (11.902 guariti, 170 deceduti).

Cosenza: CASI ATTIVI 2.436 (86 in reparto, 9 in terapia intensiva, 2.341 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 28.462 (27.772 guariti, 690 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 285 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 279 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9.114 (8.991 guariti, 123 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2.702 (61 in reparto, 7 in terapia intensiva, 2.634 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 32.437 (32.007 guariti, 430 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 633 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 623 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7.405 (7.296 guariti, 109 deceduti).