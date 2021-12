Lancia l’eroina dal balcone durante un controllo della polizia: arrestata

CATANZARO – In Calabria oggi le persone risultate positive al Coronavirus sono +375 rispetto a ieri. Il totale dei tamponi eseguiti in 24 ore è (+4.471). La percentuale tamponi/positivi è all‘8,39%. Nel bollettino si registrano 138 guariti e 3 decessi: uno a Cosenza, uno a Crotone e uno a Reggio Calabria. Leggera diminuzione dei ricoveri in area medica (- 4) in lieve aumento le terapie intensive (+3) tutte a Cosenza. Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Nello specifico provincia per provincia i casi sono così distribuiti:

A Catanzaro si registrano 75 nuovi, 65 di Cosenza, 44 di Crotone, 159 di Reggio Calabria e 31 di Vibo Valentia, altra regione o Stato estero 1. L’Asp di Cosenza comunica nel Setting fuori regione un nuovo caso a domicilio.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono:

– Catanzaro: casi attivi 613 (24 in reparto, 6 in terapia intensiva, 583 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11941 (11774 guariti, 167 deceduti)

– Cosenza: casi attivi 2200 (77 in reparto, 9 in terapia intensiva, 2114 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 28205 (27520 guariti, 685 deceduti)

– Crotone: casi attivi 230 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 227 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9024 (8902 guariti, 122 deceduti)

– Reggio Calabria: casi attivi 2274 (52 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2217 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 32017 (31592 guariti, 425 deceduti)

– Vibo Valentia: casi attivi 510 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 502 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7299 (7191 guariti, 108 deceduti)