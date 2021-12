Perde la gamba in un incidente in bici. “Aiutatemi vorrei tornare a correre”

ROMA – In regioni come Lazio, Liguria, Marche e nella provincia di Trento si osservano “bruschi cambiamenti” dei numeri dei ricoveri, nei reparti ordinari o nelle terapie intensive, con aumenti che portano queste regioni vicino o oltre una delle due soglie per l’ingresso nella zona gialla.

Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo ‘M.Picone’, del Cnr spiega: “Il Lazio ha superato la soglia del 10% delle terapie intensive: dopo essere stata la scorsa settimana in stasi per i reparti ordinari, con un valore medio pari a circa l’11%, oggi è salita al 12%”, osserva il matematico. In Liguria si osserva una situazione analoga: “anche questa regione ha superato la soglia del 10% per le terapie intensive, e in un giorno l’occupazione dei reparti ordinari è salita di circa l’1.5%, arrivando a circa l’11.5%”.

Anche le Marche, prosegue Sebastiani, “negli ultimi due giorni hanno subito un aumento di circa il 2.5% nelle terapie intensive, salendo così al 12%, quindi oltre la soglia del 10%. Nei reparti ordinari l’occupazione è pari a circa il 10.5%”. Nella provincia autonoma di Trento, il brusco aumento del 2.5% circa rilevato negli ultimi due giorni riguarda i reparti ordinari, che salgono così al 12.5%; le terapie intensive sono al 9%. “I bruschi cambiamenti osservati in questa fase in diverse regioni sono probabilmente legati alla grande diffusività della variante prevalente al momento in Italia – rileva Sebastiani – ed evidenziano l’importanza di aumentare la copertura vaccinale, specialmente nella fascia 12-19, dove è al 57%”.

Altrettanto importante, prosegue, è “effettuare le terze dosi e mettere in atto le misure preventive che si sono rivelate efficaci per limitare la diffusione dell’epidemia, come indossare la mascherina in tutte le condizioni a rischio, all’aperto o meno, e limitare per quanto possibile il numero di contatti”.

Calabria: “numeri ricoveri già oltre le soglie e in crescita”

“Se non aumenterà la disponibilità di posti letto nei reparti ordinari e di terapia intensiva, la Calabria sembra destinata ad entrare presto nella zona gialla. Ha infatti già superato i valori soglia dell’occupazione per entrambi i tipi di reparti e la tendenza è in crescita. Sebastiani si basa sui dati del 6 dicembre relativi all’occupazione ospedaliera, diffusi dalla Protezione civile e quelli sulla capienza dei reparti ordinari e di terapia intensiva pubblicati dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas).

“I dati – rileva Sebastiani – indicano che la Calabria è al 15.5% per i reparti ordinari e all’11% per quelli di terapia intensiva. Per entrambi i tipi di curve, il trend è di crescita. La regione ha quindi numeri da zona gialla ed è quasi certo che sarà così anche martedì 7 dicembre, giorno della settimana a cui fa riferimento il monitoraggio settimanale del venerdì”.

L’esperto osserva inoltre che “con questi dati, l’unica possibilità per la Calabria di evitare l’ingresso in zona gialla è aumentare la capienza dei reparti, come è accaduto in Lombardia”. Questa Regione ha infatti aumentato la capienza dei reparti ordinari di circa 1.250 unità dal 5 al 6 dicembre, “scendendo quindi al 12.5%” e “ha allungato cosi’ a quattro settimane il tempo previsto, col tasso di aumento attuale, per il superamento della soglia del 15%”. Sempre per la Lombardia “è confermata invece la previsione del superamento della soglia del 10% delle terapie intensive (la cui capienza è rimasta invariata) a cavallo tra la fine della settimana corrente e l’inizio di quella successiva”.