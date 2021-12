Green pass sui bus, Occhiuto chiede una deroga per gli studenti “è buon senso”

COSENZA – Ha 34 anni Antonio Trotta, funzionario dell’Anticrimine di Catanzaro che è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Cosenza dopo aver accusato un malore, durante la gara valevole per la 17^ giornata di Serie C Girone C tra Catanzaro e Foggia. Durante la partita tutta la tifoseria del “Ceravolo” in segno di solidarietà e rispetto è rimasta in silenzio evitando di esporre striscioni e di intonare cori.

Il poliziotto si trovava fuori dallo stadio per l’arrivo dei tifosi ospiti e garantire le corrette procedure di ingresso all’interno del Ceravolo, quando si è accasciato a terra. Soccorso dai colleghi, secondo quanto emerso avrebbe avuto un aneurisma celebrale. Il funzionario dell’Anticrimine della Questura di Catanzaro è stato portato in elisoccorso all’Annunziata per un delicatissimo intervento chirurgico.