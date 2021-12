Green pass, da oggi si passa lo Stretto solo con la certificazione

REGGIO CALABRIA – Anche nello Stretto di Messina da stamani non si viaggia senza Green pass, tutti i viaggiatori tra Messina e Villa San Giovanni per passare da una sponda all’altra, dovranno essere muniti della certificazione verde. Già dalla prima corsa alle 6.40 decine di persone sono in fila e, oltre ad acquistare il biglietto, devono mostrare il Green pass agli addetti della Caronte & Tourist al molo San Francesco.

Molti viaggiatori hanno accolto bene la novità. Giovanni, che viaggia con moglie e due figli ed era venuto per una breve vacanza in Sicilia, commenta: “Il provvedimento lo trovo giusto, noi siamo tutti vaccinati in famiglia e visto l’aumento dei contagi c’era la necessità di più controlli”. Dello stesso avviso Claudio e Francesco, studenti pendolari: “Siamo felici di questa decisione almeno si viaggia più tranquilli, non era normale che solo qui non ci fossero controlli”. Tutti i passeggeri vengono controllati all’imbarcadero dei privati come a quello delle Ferrovie. Qualcuno non sapeva della novità e arrabbiato afferma: “Ora andrò a farmi il tampone. Ma da domani mi faccio il vaccino non è possibile farsi un tampone al giorno, ormai è come ci fosse l’obbligo vaccinale”.

Green pass anche per Ferrovie della Calabria

Per effetto di quanto disposto con Decreto Legge n. 172/2021, nel quadro delle misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19, da oggi è previsto l’obbligo del possesso della certificazione Green pass, escluso i soggetti di età inferiore ai 12 anni ed i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, per poter utilizzare i servizi di trasporto pubblico locale.

Pertanto, in assenza della prevista certificazione Green pass, non sarà consentito salire a bordo dei treni e degli autobus delle FdC ed i trasgressori, oltre a non poter fruire del servizio, saranno assoggettati alle sanzioni previste dalla vigente normativa.