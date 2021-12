CATANZARO – Continuano a salire i contagi in Calabria dove oggi, secondo i dati del bollettino del dipartimento Salute della Regione Calabria, hanno toccato quota +456 mentre ieri erano stati 300. I tamponi eseguiti in un giorno sono stati +6.490. Si registrano anche due decessi in 24 ore, in provincia di Reggio Calabria che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a 1.505. Sono 349 in più che sono state poste in isolamento.

Aumentano i ricoveri

Salgono anche i ricoveri nei reparti di area medica, +4, per un totale di 141 persone ricoverate in ospedale per Covid, mentre aumenta di 2 unità il numero dei pazienti in terapia intensiva che sono in tutto 20. Sono infine 99 i nuovi guariti. Dei 456 nuovi casi si registra un boom di contagi nel territorio della provincia di Cosenza con 213 nuovi positivi. Segue Reggio Calabria con 159 nuovi contagi, 39 a Catanzaro, 28 a Crotone, 16 nel territorio della provincia vibonese e un solo nuovo caso proviene da altra regione o estero. L’Asp di Cosenza comunica nel setting fuori regione 1 nuovo caso a domicilio.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro

CASI ATTIVI 473 (15 in reparto, 10 in terapia intensiva, 448 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 11870 (11704 guariti, 166 deceduti).

– Cosenza

CASI ATTIVI 1960 (74 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1880 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 28096 (27417 guariti, 679 deceduti).

– Crotone

CASI ATTIVI 228 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 225 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 8950 (8830 guariti, 120 deceduti).

– Reggio Calabria

CASI ATTIVI 1984 (42 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1938 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 31624 (31201 guariti, 423 deceduti).

– Vibo Valentia

CASI ATTIVI 429 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 422 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 7223 (7116 guariti, 107 deceduti).