Esplode una bara in una cappella privata, chiuso l’accesso al cimitero

CATANZARO – Per tornare ad un numero di nuovi positivi così alto bisogna ritornare alla fine di maggio. Ma in quel caso l’epidemia era in fase calante al contrario di quanto si registra oggi. Dopo circa sei mesi si registra una significativa impennata +369 contagi rispetto a ieri. Riportarti anche 2 decessi e 197 guariti. Aumentano i ricoveri in area medica (+9), calano in terapia intensiva (-2). In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.445.293. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 93.591. Il tasso di positività è pari al 5.8%.

I nuovi positivi a livello provinciale sono così: +44 Catanzaro, +123 Cosenza, +30 Crotone, +151 Reggio Calabria, +21 Vibo Valentia.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: casi attivi 395 (19 in reparto, 7 in terapia intensiva, 369 in isolamento domiciliare);

– Cosenza: casi attivi 1.734 (63 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1.665 in isolamento domiciliare);

– Crotone: casi attivi 210 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 208 in isolamento domiciliare);

– Reggio Calabria: casi attivi 1.836 (45 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1.789 in isolamento domiciliare);

– Vibo Valentia: casi attivi 379 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 370 in isolamento domiciliare);