Rinvenuto un vero e proprio arsenale da guerra. Era nascosto in un tubo interrato

CATANZARO – Non si arrestano i contagi in Calabria che continuano a salire con 286 nuovi positivi rispetto a ieri a fronte di +5.902 tamponi processati, sia rapidi che antigenici. Sono due le vittime registrate nelle ultime 24 ore (+1 Crotone, + 1 Vibo Valentia). Non ci sono nuovi ingressi nei reparti in area medica e in terapia intensiva. Gli attualmente positivi in Regione ammontano a 4.520, i guariti sono +178. Il tasso di positività si attesta al 4,85%.

I contagi rimangono sempre alti a Reggio Calabria +112 e a Cosenza +82. Catanzaro conta +38 casi, Crotone +35 e Vibo Valentia +14. Sono 3 i positivi accertati fuori Regione.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.438.933. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 93.222 rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 356 (16 in reparto, 8 in terapia intensiva, 332 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11.841 (11.675 guariti, 166 deceduti).

Cosenza: CASI ATTIVI 1.663 (58 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1.599 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 28.006 (27.328 guariti, 678 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 182 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 180 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8.926 (8.806 guariti, 120 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1.809 (45 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.761 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 31.375 (30.955 guariti, 420 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 374 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 366 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7.182 (7.075 guariti, 107 deceduti).

L’Asp di Crotone comunica 38 nuovi soggetti positivi di cui 3 fuori regione.