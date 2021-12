Blitz antidroga “La Valletta”: 16 misure cautelari tra Sicilia, Calabria e Malta

BRUXELLES – Il presidente della Calabria Roberto Occhiuto è volato in Belgio per partecipare ai lavori dell’Unione Europea e incontrare Elisa Ferreira, attuale commissario per la politica regionale. Obiettivo “sfruttare al meglio le risorse che l’Europa ci ha messo a disposizione, risorse straordinarie”, dichiara Occhiuto. Valuto la quantità delle risorse importante, ma ancor più importante è una macchina amministrativa efficiente per poterle spendere. Il mio primo obiettivo di governo sarà quello di efficientare la macchina burocratica”.

“È una sfida con la storia che il sud non può perdere” ha detto Occhiuto parlando del Pnrr. “E dobbiamo organizzarci, anche nei Comuni, per avere personale amministrativo in grado di non farci perdere queste risorse”. L’interlocuzione col governo è già avviata per chiedere “dirigenti che possano aiutare i nostri sindaci, magari mettendo a disposizione l’agenzia per la coesione. Se riusciremo ad efficientare la macchina burocratica non sarà un’occasione sprecata”.

“Ho incontrato diversi ministri”

“Ho incontrato diversi ministri, il Governo si è reso disponibile” risponde Occhiuto a chi gli chiede come vadano le trattative per la redistribuzione delle risorse. “Abbiamo necessità di spendere subito le risorse per infrastrutturare la Calabria, ad esempio a ridosso del porto di Gioia Tauro o per l’alta velocità ferroviaria”. Il presidente della Calabria “ha puntualizzato che il 50 per cento delle risorse per gli asili nido saranno destinate al sud dove ci sono meno posti».

“Il mio obiettivo far rimanere i nostri laureati in Calabria”

“Abbiamo un costo del lavoro, a causa della decontribuzione, più basso. – aggiunge il governatore – Alla Calabria serve un grande piano di attrazione degli investimenti. Abbiamo le zone economiche speciali che potrebbero allocare imprese nazionali e multinazionali e dare lavoro. Le Università sfornano laureati eccezionali che purtroppo trovano lavoro fuori dalla Calabria. La mia sfida è quella di fare della Calabria una regione che dia opportunità a chi sceglie di rimanerci”.