Aumentano ancora contagi e ricoveri in Calabria. Ma quasi 7mila tamponi

CATANZARO – Scontro tra il leader della Lega Matteo Salvini e l’ex ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina sui fondi messi a dispozione dal Pnrr.

Salvini annuncia che arriveranno “più di 300 milioni di euro per scuole, asili e palestre in Calabria: sono i fondi messi a disposizione dal Pnrr e che i Comuni dovranno sfruttare al meglio”. E sferza il colpo finale alla deputata del M5s dichiarando “archiviata la drammatica esperienza di Azzolina-Arcuri e dei banchi a rotelle, ora l’Italia rialza la testa: la Lega è nel governo per questo. In particolare, la Calabria potrà sfruttare 35,5 milioni per la ristrutturazione e l’efficientamento energetico degli istituti, 180,6 milioni per la costruzione di nuovi asili, 20,5 milioni per nuove scuole d’infanzia, 17,2 milioni per nuove mense, 23,7 milioni per nuove palestre, 23,1 milioni per la messa in sicurezza degli istituti. Ora tocca ai sindaci. Dalle parole ai fatti”.

Azzolina: “Salvini patetico, non ha scritto lui Pnrr”

Pronta la replica dell’ex ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina dopo le dichiarazione del leader del Carroccio: “Matteo Salvini cerca disperatamente di dare un senso alla sua permanenza in maggioranza. Oggi, per esempio, prova a prendersi meriti che non ha esultando per le risorse del Pnrr destinate alle scuole. E mette addirittura in relazione questo stanziamento con la fine del mio mandato da Ministra. Ennesimo autogol. Salvini ignora – come spesso gli accade – che il capitolo Istruzione del Pnrr è stato messo a punto durante la mia guida al Ministero e poi confermato in toto dall’attuale Ministro, con tanto di complimenti della Commissione europea. Nell’attuale governo la Lega non ha voce sulla scuola, e questo è un bene per studenti e studentesse. Le affermazioni patetiche di Salvini – conclude Azzolina – mi ricordano quanto siamo fortunati per il fatto che non sia stato lui a scrivere il Pnrr”.