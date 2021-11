Contagi in aumento nel suo Comune, sindaco chiude le scuole fino al 5 dicembre

CATANZARO – Lieve calo dei nuovi casi di positività in un giorno in Calabria dove oggi si registrano +236 casi a fronte di 5.161 tamponi processati per un totale di 1.423.142 test eseguiti in Calabria dove le persone risultate positive al Covid 19 sono 92.505. Rispetto a ieri dunque si registra una diminuzione, complice anche il fine settimana.

Sono aumentati di due unità i ricoveri nei reparti di area medica per i pazienti covid per un totale di 117 pazienti in ospedale, mentre restano stabili a 16, senza nuovi ingressi, i pazienti che si trovano in terapia intensiva. Il totale delle persone in isolamento è di 4.099 (+100) mentre gli attualmente positivi sono 4.232 (+102). I dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp calabresi contano anche tre vittime. Due decessi si registrano a Cosenza e uno a Catanzaro. Il tasso di positività è al 4,57%.

Dei 236 nuovi positivi il maggior numero stavolta arriva dal territorio della provincia di Cosenza con 95 positivi. Segue il territorio reggino con 74 nuovi contagi, 38 si registrano a Catanzaro, 27 nel Vibonese e solo 2 a Crotone.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro

CASI ATTIVI 357 (15 in reparto, 7 in terapia intensiva, 335 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 11.757 (11.591 guariti, 166 deceduti).

Cosenza

CASI ATTIVI 1.588 (55 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1.527 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 27.925 (27.249 guariti, 676 deceduti).

Crotone

CASI ATTIVI 179 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 177 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 8.859 (8.741 guariti, 118 deceduti).

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 1.588 (36 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.549 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 31.243 (30.823 guariti, 420 deceduti).

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 393 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 385 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 7.120 (7.015 guariti, 105 deceduti).

Covid in Italia – i dati di oggi

Sono 12.932 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 12.877. Sono invece 47 le vittime in un giorno, in calo rispetto a ieri, quando erano state 90. Il totale dei casi di positività dall’inizio dell’emergenza ha superato i cinque milioni (esattamente 5.007.818).