COSENZA – Nasce in Italia la prima guida ai Ristoranti ‘Family Friendly’. Nella pubblicazione, realizzata da Moige – Movimento italiano genitori e dall’Associazione Dipartimento Solidarietà Emergenze – Federazione Italiana Cuochi (Fic), sono più di 300 i locali mappati su tutto il territorio nazionale. L’iniziativa è sostenuta dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia con il patrocinio della Federazione Italiana Cuochi.

Il progetto nasce con l’obiettivo di incoraggiare le famiglie con figli ad avere uno strumento utile per conoscere la ristorazione con servizi e attenzioni verso le famiglie. La selezione degli oltre 300 ristoranti Family Friendly è avvenuta – informa una nota – tramite l’indagine di un team di ispettori della qualità che hanno verificato in forma anonima il rispetto di cinque criteri di valutazione: accoglienza, servizio in sala, servizio toilette, intrattenimento e l’offerta di menù dedicati con prezzi family.

300 locali in tutta Italia

I ristoranti presenti nella guida saranno riconoscibili anche grazie ad una apposita vetrofania sulla porta del ristorante e al logo della guida sul web del locale. La classifica per regione vede al primo posto per i Ristoranti ‘Family Friendly’ il Lazio con 33 locali, segue il Friuli Venezia Giulia con 25 e l’Emilia Romagna con 24. Subito dopo la Lombardia con 23, la Basilicata con 22 e la Sicilia con 19 e la Puglia con 17. Nel Veneto risultano esserci 16 locali, in Calabria, 15 e in Toscana, 15. Piemonte e Sardegna e Trentino hanno rispettivamente 14 esercizi, Liguria, 12, Abruzzo, 12 e Umbria, 11. Chiudono la classifica la Campania e le Marche, ognuna con 9 e il Molise la Valle d’Aosta, rispettivamente con 6.

La guida Ristoranti ‘Family Friendly’ è disponibile in formato cartaceo, sul sito web www.ristorantifamilyfriendly.it e tramite App Ristoranti Family Friendly.