Alarm Phone “200 migranti in pericolo a largo della Calabria”

CATANZARO – “Appena proclamato presidente, tra i primi dossier di cui mi sono occupato c’è stato quello della Sacal, perché gli aeroporti rappresentano un asset strategico per il turismo e per le attività produttive in generale, e la Regione deve garantirne la funzionalità e lo sviluppo. L’emergenza da affrontare è stata la procedura avviata dall’Enac, l’Ente che regola il trasporto aereo, dopo il passaggio della maggioranza delle quote della Sacal in mano ai privati”. Lo dichiara in una nota stampa il governatore della Calabria Roberto Occhiuto.

Sanzioni Enac “rischio ritiro concessioni”. Fincalabra in campo

Una procedura Enac che se non venisse fermata – spiega il presidente della Calabria “porterebbe al ritiro delle concessioni per la gestione degli scali di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone, con conseguenze non prevedibili sulla funzionalità degli aeroporti e sui livelli occupazionali.

Allora mi sono subito messo al lavoro, e acquisita la disponibilità del socio privato Lamezia Sviluppo a cedere le proprie quote, stiamo valutando la possibilità di acquisirle tramite Fincalabra, in modo da interrompere le procedure sanzionatorie avviate dall’Enac. Così, si potrà presto aprire una nuova stagione di rilancio per il trasporto aereo calabrese . conclude Occhiuto – dopo il periodo buio del Covid, creando un volano di sviluppo per l’intera Regione”.