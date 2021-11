Sbarchi, altri 600 migranti in pochi giorni nella “Lampedusa calabrese”

CATANZARO – Le persone risultate positive al Covid in Calabria sono 163 in più rispetto a ieri a fronte di 5.305 tamponi processati, sia rapidi che molecolari. Nello stesso arco di tempo non si sono registrati decessi. Le persone ricoverate nei reparti sono 116, 3 in meno di ieri, quelle in terapia intensiva 12, senza alcun ulteriore ricovero nelle ultime 24 ore. Sono 3.631 le persone in isolamento, con un calo di 80 unità. Complessivamente, il bollettino della Regione segnala 3.759 attuali positivi e 246 guarigioni

La provincia di Reggio Calabria registra +80 nuovi casi seguita da Cosenza +36. Il catanzarese conta +19 nuovi positivi seguita da Crotone +18 e Vibo Valentia +10. Non sono stati accertati positivi fuori Regione.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.397.363. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 91245 rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 288 (14 in reparto, 6 in terapia intensiva, 268 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11.666 (11.503 guariti, 163 deceduti).

Cosenza: CASI ATTIVI 1.413 (49 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1.360 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 27.773 (27.102 guariti, 671 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 165 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 161 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8.794 (8.676 guariti, 118 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1.447 (38 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1.407 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 30.883 (30466 guariti, 417 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 323 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 315 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7.034 (6.930 guariti, 104 deceduti).