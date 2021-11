Sorpresi ad abbandonare mobili e rifiuti per strada, sanzionati

LAMEZIA TERME – Un ordigno rudimentale ad alto potenziale è stato fatto esplodere ieri sera a Lamezia Terme intorno alle 21.30. Il fatto è avvenuto in via Monsignore Luisi. L’esplosione, particolarmente forte, ha danneggiato alcune auto parcheggiate e frantumato alcune vetrate delle abitazioni situate nelle vicinanze. Due le autovetture che hanno subito danni ingenti, una Fiat 500 e un’Alfa Romeo 145. Non sono stati registrati danni per le persone, ma i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per mettere in sicurezza la zona, mentre i carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto.