Caso Pittelli, scarcerato va ai domiciliari senza braccialetto elettronico

CATANZARO – Oggi in Calabria si registrano 120 nuovi casi positivi al Covid 19. È quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione che riporta anche un decesso e 138 guarigioni.

In crescita i ricoveri in area medica (+5) e in Terapia intesiva (+3). Effettuati nelle ultime 24 ore circa 3300 tamponi (tasso di positività al 3,57%).

I nuovi casi sono così distribuiti: Catanzaro 3, Cosenza 4, Crotone 11, Reggio Calabria 72, Vibo Valentia 1, altra Regione o Stato Estero 29. L’Asp di Reggio Calabria comunica che 29 positivi sono migranti giunti a Roccella nei giorni scorsi.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: casi attivi 251 (15 in reparto, 5 in terapia intensiva, 231 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11551 (11391 guariti, 160 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 1567 (44 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1518 in isolamento domiciliare); casi chiusi 27282 (26618 guariti, 664 deceduti).

– Crotone: casi attivi 219 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 209 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8647 (8531 guariti, 116 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 1290 (41 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1247 in isolamento domiciliare); casi chiusi 30428 (30015 guariti, 413 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 273 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 266 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6920 (6816 guariti, 104 deceduti).