Perseguita e molesta la sua ex, misura cautelare per un 55enne

COSENZA – Una trentina di nuovi contagi in meno nelle ultime 24 ore in Calabria, dove oggi i casi registrati scendono sotto quota 200, con un numero di tamponi processati senza grosse novità. Tra molecolari e antigenici nelle ultime 24 ore sono stati effettuati +4.753 test. Numeri che portano ad una lieve flessione del tasso di positività che si attesta al 3,87%. Per quanto riguarda il dato sui ricoveri, dopo due giorni di numeri in diminuzione, tornano a salire i posti letto occupati in area medica mentre resta invariato nelle unità di terapia intensiva. Scende il numero delle vittime: oggi si conta un solo decesso.

Lieve aumento dei casi attivi

Sono +184 i nuovi positivi accertati oggi in tutta la Calabria dal dipartimento salute della Regione (ieri erano +219), la maggior parte dei quali arrivano dalla provincia di Cosenza. I casi confermati di oggi sono così suddivisi: Cosenza +73 contagi, Catanzaro +73, Crotone +16, Vibo Valentia +18, Reggio Calabria +58, altra Regione o Stati esteri +0. Nella nostra regione, con i nuovi positivi riscontrati oggi si raggiungono gli 89.613 casi totali da inizio pandemia. Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, resta sempre in salita il numero di persone attualmente positive al covid: i casi attivi sono in totale 3.696, con un aumento di +7 persone rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale complessivamente a 84.451 con un incremento di 176 persone nelle ultime 24 ore. Rispetto a ieri oggi si conta un solo decesso a Catanzaro, che porta il numero complessivo dei morti da inizio pandemia a 1.466.

Lieve aumento dei ricoveri in area medica

Risale leggermente il numero di posti letto occupati in area medica (sette nuovi ingressi e due dimissioni) per un totale di cinque ricoveri in più, mentre anche resta invariato nelle terapie intensive. Sono complessivamente 121 le persone ricoverate nei nosocomi calabresi. Di queste, 112 si trovano nei reparti di malattie infettive (+5) e 9 in terapia intensiva (+0). Infine sono 3.575 le persone in isolamento domiciliare, con un incremento di 2 persone rispetto a ieri. Di queste, 91 sono persone residenti fuori regione o in altri Stati esteri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro

CASI ATTIVI 254 (13 in reparto, 2 in terapia intensiva, 239 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11541 (11381 guariti, 160 deceduti)

Cosenza

CASI ATTIVI 1572 (42 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1525 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 27228 (26565 guariti, 663 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 240 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 228 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8615 (8499 guariti, 116 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 1258 (38 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1218 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 30323 (29910 guariti, 413 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 281 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 274 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6886 (6782 guariti, 104 deceduti)