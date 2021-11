Ennesimo sbarco in Calabria, approdano in 100. Molti si danno alla fuga

COSENZA – Resta stabile il dato sui nuovi contagi da coronavirus in Calabria, con una lievissima flessione rispetto al dato di ieri. Scende invece il numero dei tamponi processati. Tra molecolari e antigenici nelle ultime 24 ore sono stati effettuati +4.470 test. Numeri che portano ad un lieve aumento del tasso di positività che si attesta al 3,20%. Poche novità anche dal punto i vista dei ricoveri, che restano invariati in area medica mentre tornano leggermente a salire nelle unità di terapia intensiva. Scende invece il numero delle vittime: oggi si conta un solo decesso.

Sono +143 i nuovi positivi accertati oggi in tutta la Calabria dal dipartimento salute della Regione (ieri erano +150). I casi confermati di oggi sono così suddivisi: Cosenza +61 contagi, Catanzaro +21, Crotone +15, Vibo Valentia +3, Reggio Calabria +41, altra Regione o Stati esteri +2. Nella nostra regione, con i nuovi positivi riscontrati oggi si raggiungono gli 89.008 casi totali da inizio pandemia. Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, sale di poco il numero di persone attualmente positive al covid in tutta la Calabria: i casi attivi sono in totale 3.544, con un aumento di +6 persone rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale complessivamente a 84.006 con un incremento di 136 persone nelle ultime 24 ore. Rispetto a ieri oggi si conta un decesso a Catanzaro che porta il numero complessivo dei morti da inizio pandemia a 1.458.

Stabili i ricoveri in area medica, +2 nelle intensive

Ivariato il numero di posti letto occupati in area medica (due ingressi e due dimissioni) mentre sale di due unuità nelle terapie intensive. Sono complessivamente 119 le persone ricoverate nei nosocomi calabresi. Di queste, 110 si trovano nei reparti di malattie infettive (+0) e 9 in terapia intensiva (+2). Infine sono 3.425 le persone in isolamento domiciliare, con un incremento di 4 persone rispetto a ieri. Di queste, 106 sono persone residenti fuori regione o in altri Stati esteri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro

CASI ATTIVI 203 (12 in reparto, 3 in terapia intensiva, 188 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11530 (11371 guariti, 159 deceduti).

Cosenza

CASI ATTIVI 1475 (36 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1435 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 27158 (26500 guariti, 658 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 221 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 208 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8560 (8445 guariti, 115 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 1190 (39 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1149 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 30155 (29742 guariti, 413 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 348 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 339 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6760 (6656 guariti, 104 deceduti)