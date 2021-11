“Il panettone ‘nduja e cioccolato l’ho creato io”. Chef porta in tribunale un’azienda

Gioia Tauro (RC) – Cioccolato e ‘nduja, un’esperienza culinaria tra la dolcezza del cioccolato e il piccante del salame. L’invenzione di creare un panettone con l’insaccato simbolo della gastronomia calabrese è stata di Pierino Rosace, chef di Gioia Tauro. Qualcuno, però, pare se n’è sia impossessato e, senza attribuirgliene il merito ha cominciato a produrlo e a pubblicizzarlo come un prodotto proprio. Sotto accusa è un’azienda calabrese contro la quale Surace, proprietario di un ristorante, intende far causa.

Lo chef spiega che “tutto è avvenuto con l’inganno. Nel mio ristorante io e la mia famiglia non facciamo nulla di speciale, ma realizziamo i piatti con prodotti locali, rigorosamente fatti in casa. Tempo addietro alcune persone sono entrate nel locale per consumare un pasto. Ho fatto assaggiare loro il “Pan di Vico” che hanno dimostrato di gradire particolarmente”. E fin qui nulla di strano. Finché d’un tratto il signor Rosace si imbatte in un’amara sorpresa:ritrovare alla rassegna “Tutto Food” di Milano il prodotto da lui creato in origine, esposto dall’azienda i cui proprietari erano quelle stesse persone che il suo panettone l’avevano assaggiato qualche tempo prima.

In più pare, che l’azienda produttrice si vanti anche di aver ricevuto un premio da una delle principali confederazioni agricole del paese. Da qui l’esigenza dello chef calabrese di perseguirli con la legge.”L’idea, purtroppo non si può brevettare – dice Rosace – ho scoperto quanto è accaduto quando ho visto che l’azienda, l’ha pubblicizzato su Instagram – e specifica – non sono in cerca di soldi o pubblicità, mi sarebbe bastato un confronto con queste persone, invece c’è stata una chiusura totale da parte loro. Ho commentato la loro foto su Instagram scrivendo che il panettone era una mia idea. Per tutta risposta hanno rimosso le mie frasi. Non chiedo soldi, – conclude il calabrese – ma solo che sia ristabilita la verità”.