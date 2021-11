Due donne scatenano una violenta rissa al Granillo, emessi 6 Daspo

VIBO VALENTIA – Ieri sera nella frazione Portosalvo di Vibo Valentia, due persone, Aldo Barbieri e Pietro Perugino di 42 anni sono stati raggiunti da alcuni colpi d’arma da fuoco alle gambe mentre camminavano per strada. Barbieri è titolare dell’azienda Cof, con sede nella frazione ed operante nel campo della distribuzione alimentare e recentemente dichiarata fallita dal tribunale di Vibo Valentia. I due rimasti feriti ma non in gravi condizioni, sono stati soccorsi e portati all’ospedale di Tropea.

I carabinieri hanno avviato poi immediatamente le indagini per identificare l’autore del gesto avvenuto intorno alle 18.30. Secondo quanto si è appreso nella notte si è consegnato ai carabinieri A.C., fornaio. I colpi sarebbero stati esplosi al culmine di una animata discussione per non meglio precisati motivi.